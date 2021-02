Cote d'Ivoire: Rc Lens / Élu joueur du mois de janvier - Séko Fofana : « J'ai retrouvé ma forme... »

Bonne nouvelle pour les Éléphants et pour leur entraîneur Patrice Beaumelle. Si tout se passe bien jusqu'au mois de mars, ce dernier pourra compter sur un très grand Séko Fofana pour la suite des éliminatoires de la Can 2022.

Plus gros transfert de Lens l'été dernier, le milieu de terrain ivoirien est aujourd'hui quasiment revenu à son meilleur niveau. Pas surprenant qu'il ait été élu par les supporters du Rc Lens meilleur joueur du mois de janvier. Un retour en état de grâce que le joueur attribue à une condition physique optimale, après des blessures musculaires en début de saison.

« Je ne sais pas si je suis à 100 %. On peut toujours faire mieux. Mais j'ai retrouvé ma forme physique. Je fais beaucoup de prévention. Je peux enchaîner les matches. C'est un plaisir pour moi et une bonne nouvelle pour l'équipe. J'ai envie d'apporter mes qualités, physiques ou techniques. D'être à la disposition du groupe et de faire le maximum pour aider. Je suis content de ce qui se passe. J'ai des objectifs personnels élevés », a-t-il déclaré dans un entretien avec la presse hexagonale.

Une ascension fulgurante que l'international ivoirien a confirmée mercredi dernier contre Marseille (2-2), lors de la 23e journée du championnat de France. Désigné homme du match, l'ancien joueur d'Udinese a été énorme dans l'entre-jeu des Sang et or. Ses montées de balle ravageuses ont permis à son équipe de débloquer certaines situations. Un engagement constant dans le match qui a séduit.

Malgré une 7e place au classement du Rc Lens en Ligue 1, après 23 journées, Séko Fofana n'est pas satisfait des performances de son équipe et, au-delà, de ses ambitions personnelles, il compte l'aider à franchir un autre palier. « Regardons la place où on est. C'est très bien. Maintenant, je ne suis pas satisfait, car il reste énormément de matches. Il y a des choses à gratter. L'équipe est préparée pour faire du mieux possible. Pas pour se reposer sur ce qu'elle a fait. Il y a des progrès à concrétiser contre des blocs bas. Pour pouvoir enchaîner les victoires et voir où tout ça va nous mener. Personnellement, j'y crois », a-t-il ajouté.