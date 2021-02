Cote d'Ivoire: Croix-Rouge Côte d'Ivoire - 60 journalistes et animateurs formés aux rudiments de sensibilisation contre la Covid-19

60 acteurs des médias, hommes et femmes, ont participé, du 1er au 3 février 2021, à un atelier d'information sur le nouveau Coronavirus et le recyclage des connaissances.

Cette formation initiée par la Croix-Rouge, s'est tenue à Abidjan. Elle intervient suite à l'augmentation des cas de contamination. Le but de cet atelier était de renforcer les capacités pour la diffusion des messages harmonisés et apaisants sur ces urgences majeures, ainsi que d'amener ces professionnels des médias à réfléchir sur les comportements à adopter afin de jouer un rôle responsable et positif dans la lutte contre les rumeurs et fausses informations.

Les travaux ont consisté en des sessions sur les méthodes de prévention contre les deux maladies, ainsi que des sessions de rappel sur l'éthique et la déontologie du journalisme, ainsi que la gestion des « fake news », appliquées aux urgences sanitaires.

Dans de circonstances d'urgence, le rôle des médias est essentiel, et les journalistes avec l'appui des scientifiques sont dans l'obligation de rapporter et de prouver par des preuves concrètes et convaincantes, la nature de l'épidémie tout en expliquant les raisons des interventions de contrôle menées par les autorités sanitaires.

Les journalistes ont à cet effet bénéficié d'une séance de rafraîchissement sur l'éthique et la déontologie journalistique, appliquée à la gestion de l'information lors des crises et catastrophes sanitaires. Il leur a été rappelé que la santé reste un des terrains de prédilection des fake news du 21ème siècle, qui pullulent surtout sur les médias sociaux. Toutefois, le Chargé de Communication de la Croix-Rouge Diabaté Moussa a rappelé les missions de l'institution.

« La Croix-Rouge est une organisation humanitaire, neutre, impartiale et indépendante. Sa mission est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres. Au plus fort de la crise, nous avons été auprès des populations pour la sensibilisation, l'aide en vivre et bien d'autres choses » a t-il indiqué.