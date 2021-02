Angola: Le MPLA appelle au respect de la souveraineté nationale

Luanda — Le parti MPLA a exhorté jeudi les Angolais à répudier toutes les actions qui portent atteinte à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale et à la dynamique de développement économique, politique, social et culturel que connaît le pays.

Dans une déclaration de son Bureau politique, sur le 4 février, jour du début de la lutte armée pour la libération nationale, le MPLA considère "la consolidation de la paix et de la démocratie et le respect des institutions légalement constituées" comme des impératifs nationaux.

Dans le document, auquel l'ANGOP a eu accès, cet organe du MPLA souligne que le jour du début de la lutte armée pour la libération nationale se déroule "dans un contexte où l'unité et l'harmonisation nationales, la préservation de la stabilité politique et sociale" sont également considérées comme des impératifs nationaux.

Le MPLA rappelle le discours du Président du Parti, João Lourenço, prononcé à la fin des célébrations du 64e anniversaire du MPLA, lorsqu'il a souligné la nécessité de "contrer l'agenda politique de subversion de l'ordre constitutionnel, tel que défini et exécuté par l'adversaire de ce parti, avec un agenda politique qui renforce le patriotisme, le respect de l'état de droit, le respect de la différence, qui favorise la tolérance politique et la réconciliation nationale ".

A l'occasion, souligne la déclaration du MPLA, João Lourenço avait précisé : "nous aurons comme seules armes la parole, la vérité et l'honnêteté, pour mobiliser les Angolais autour de notre cause, celle du développement économique et social de l'Angola".

Concernant le 4 février 1961, le MPLA loue l'exemple de courage, de bravoure et de détermination des héros nationaux, s'inclinant devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie ou ont fait de leur mieux pour un Angola libre et indépendant.

Il considère le 4 février 1961 comme une expression vivante du rêve de liberté du peuple angolais, maltraité durant cinq siècles d'exploitation et d'humiliation du joug colonial portugais et qui s'est finalement concrétisé avec la proclamation de l'indépendance nationale.

Dans sa note, le MPLA réaffirme que les attaques menées, aux premières heures du 4 février 1961, par des nationalistes et des patriotes intrépides contre la prison de São Paulo, la Maison de réclusion, la caserne de la police de sécurité publique et l'émetteur officiel de l'Angola (à Luanda), constituent des événements remarquables dans l'histoire contemporaine de l'Angola.

Il ajoute que de tels événements reflétaient le désir d'autodétermination des Angolais, qui a été réalisé avec le lever du drapeau national le 11 novembre 1975.

Dans ce contexte, indique le document, le Bureau politique du MPLA exhorte tous les Angolais à exprimer leur sentiment de reconnaissance et de fierté patriotique aux Héros de la Liberté qui, dans un contexte de lutte inégale, "ont entamé le voyage triomphal qui a abouti à un Angola souverain, uni et indivisible ".

Cette année, le jour du début de la lutte armée pour la libération nationale est célébré sous la devise «4 février: préserver et honorer la mémoire des héros de la patrie».

