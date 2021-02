Angola: Le partenariat Angola/États-Unis renforcé avec l'installation de l'Africell

Luanda — La signature, mercredi, du contrat de concession pour la fourniture de services de communications électroniques entre l'Institut angolais des communications (INACOM) et l'entreprise nord-américain Africell démontre une croissance des investissements américains en dehors du secteur pétrolier en Angola.

Cette évaluation a été faite par l'ambassadrice des États-Unis en Angola, Nina Maria Fite, lors d'un entretien avec la presse à la fin de la signature de la concession.

"C'est un investissement important en dehors du secteur pétrolier, ce qui montre à quel point l'investissement américain en Angola se développe", a déclaré la diplomate.

Nina Maria Fite a souligné que les Américains apportaient toujours la technologie et créeraient plus d'emplois à travers le pays et, par conséquent, le développement technique, technologique et économique.

Africell démarre ses activités au troisième trimestre de cette année, avec un investissement de plus de 300 millions de dollars et devrait créer plus de six mille emplois.

Pour INACOM, le contrat a été signé dans le but d'adapter le secteur des communications électroniques en Angola à l'évolution mondiale constante, en s'adaptant à l'émergence de nouveaux modèles commerciaux et de services innovants.

