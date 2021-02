Angola: Le centre culturel Camões accueille l'exposition Folk Tales d'Evan Cláver

Luanda — Le Centre culturel portugais (CCP) accueille, depuis ce mercredi, l'exposition d'arts plastiques intitulée "Folk Tales" (Contes populaires), de l'artiste plasticien angolais Evan Cláver.

Folk Tales est sa première exposition personnelle, dans laquelle l'artiste cherche à explorer les extrêmes de la perception, en mélangeant les langages du cinéma, de la photographie, des médias et de la peinture, invoquant les images de comédie, de coutumes et de tragédie tirées du quotidien et de l'imaginaire populaire angolais.

La satire politique et sociale, portant une ironie permanente, sont les outils de l'artiste pour questionner la véracité des médias et la passivité (aliénation) de l'observateur. Provocation, fascination et excès sont les fils conducteurs de son travail, à travers lesquels l'artiste se illustre à la fois la beauté et les ironies de la vie.

Dans l'ensemble de l'exposition, le public pourra apprécier environ 28 pièces artistiques.

Evan Cláver révèle également sa vocation cinématographique avec la présentation d'un court métrage intitulé "Enoquio". L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 25 février.

Evan Cláver est un artiste autodidacte qui a commencé à dessiner très jeune, ayant également travaillé dans les domaines de la vidéo et du cinéma.

