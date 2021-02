Angola: Le ministère des Finances évalue la gestion de la trésorerie avec ses partenaires

Luanda — Le ministère des Finances (MINFIN), en collaboration avec des partenaires au développement, lance, en février, une mission d'évaluation de la performance de la gestion des finances publiques en Angola, a appris mercredi l'ANGOP.

Basée sur la méthodologie PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability Program), la mission bénéficiera du soutien de l'Agence Française de Développement (AFD), de la délégation de l'Union Européenne, de l'ambassade de Suisse et d'autres partenaires.

L'activité, selon un communiqué de presse, engagera également le Fonds monétaire international (FMI) et les banques mondiales (BM) et africaine de développement (BAD), qui ont proposé de soutenir le ministère angolais des Finances afin de réaliser, en 2021 , un diagnostic de la gestion des finances publiques.

PEFA (acronyme en anglais) est une norme permettant d'analyser et de présenter les forces et les faiblesses du système de gestion des finances publiques d'un pays ou d'une institution infranationale.

On espère que les résultats de l'évaluation donneront une idée de l'état de la gestion des finances publiques dans le pays, qui constitueront une base nécessaire pour déterminer les améliorations nécessaires pour parvenir à une plus grande efficacité et transparence dans l'utilisation des ressources publiques.

Après la phase de mise en œuvre du PEFA, selon le document, le ministère des Finances prévoit de préparer une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques, qui sera soutenue de manière concertée par les partenaires.

Ce diagnostic sera réalisé d'ici la fin de l'année et, selon le ministère des Finances, il répond à l'objectif du gouvernement angolais d'améliorer la gestion de ce segment économique du pays, en surveillant la gestion des finances publiques, initiative cruciale pour la continuité de la discipline budgétaire.

