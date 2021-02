Congo-Kinshasa: Jeunesse - Les «Amis du CIAM» présentent des projets culturels à Noël Tshiani

Préoccupé par la promotion de la jeunesse, le Dr Noël Tshiani Muadiamvita a reçu le 2 février dernier à son domicile, une délégation des Amis du Centre d'Information et d'Animation Missionnaire (ACIAM), une structure des jeunes catholiques implantée dans la paroisse Ste Perpétue, au quartier Kinsuka-pêcheur dans la commune de Ngaliema.

Conduite par son Coordonnateur, Yves Payenzo, cette délégation a présenté deux grands projets au Candidat à la présidentielle 2018, dont l'un axé sur la promotion et la protection de la femme. Le second projet intitulé «devoir de mémoire», porte sur la musique. Il est dédié aux martyrs de la démocratie en RDC.

L'échange a été très fructueux entre ces jeunes du CIAM et le Dr Tshiani qui leur a promis son soutien. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission principale des Amis du CIAM à savoir, la promotion des valeurs et la lutte contre les antivaleurs.

D'entrée de jeu, les hôtes de Noël Tshiani ont exposé les grands projets, mobile même de leur visite à ce dernier. Le premier projet qui s'articule essentiellement sur la jeune fille a été présenté en deux temps. D'abord par Jessica Ntumba, auteure d'un roman intitulé «L'absence d'une mère», qui démontre l'importance d'une mère dans un foyer et comment les jeunes filles souffrent en l'absence de celle-ci, tout en proposant des moyens de surmonter cette épreuve.

Mme Chance Ilunga, quant à elle, a présenté son livre intitulé «La femme doit aussi quitter». Ici, l'idée pour l'auteure est d'inviter les jeunes filles à quitter physiquement et/ou moralement toutes les forces dégradantes, c'est-à-dire, celles qui peuvent compromettre leur réussite, en vue de suivre librement la tracée de leurs destins.

Pour ce qui est du projet « Devoir de mémoire », présenté par Yves Payenzo, Coordonnateur des Amis du CIAM, il faut noter que deux chants devront être lancés sur le marché du disque dans les prochains jours. Il s'agit d'un premier opus intitulé "Entienne Tshisekedi" enregistré en 2017, juste après la mort du Sphinx, et de la chanson "Kobosana te", composée en mémoire de tous les Martyrs et combattants ayant payé de leur sang pour l'instauration d'une vraie démocratie et d'un Etat de droit en RDC.

A savoir, la structure Les Amis du CIAM a plusieurs sous structures en son sein notamment, la sous-structure fille-leader représentée par les deux jeunes filles, Jessica Ntumba et Chance Ilunga ; et puis une autre dénommée "Shaloom Singer's", un groupe musical représenté par le Coordonnateur. En effet, chaque sous-structure élabore des projets différents qui sont tous illustrés à travers le label des Amis du CIAM.

«On a des petites structures pour aider les gens à travailler là où ils se sentent à l'aise», a déclaré Yves Payenzo, Coordonnateur des Amis du CIAM.

A l'en croire, la chanson dédiée à Etienne Tshisekedi était lancée le 1er mai, tandis que "Kobosana te" verra le jour dans le marché des disques le 16 février prochain, date commémorative des martyrs chrétiens et ce, à travers toutes les plateformes de téléchargement et sur les réseaux sociaux.

Zoom sur les «ACIAM»

Les Amis du "CIAM" est un groupe de jeunes catholiques créé en 2005, à l'initiative du père Maurice Sambo de la Congrégation des missionnaires catholiques de Cœur Immaculée de Marie (CICM). Ce dernier avait eu en premier l'idée de réunir des jeunes au sein de cette structure.

Les Amis du ACIAM est une structure disséminé dans plusieurs paroisses catholiques à Kinshasa. Depuis sa création, Les ACIAM a déjà réalisé plusieurs projets. Le plus grand a été celui de la formation d'élèves de plus de 240 écoles sur le processus électoral, en 2016. Plus de 10 mille élèves ont bénéficié de cette formation.

Par ailleurs, des chants appelant à l'éveil patriotique ont été aussi enregistrés par les jeunes de cette structure notamment, en 2016 et 2017 où ils ont sensibilisé la population congolaise sur le processus électoral de décembre 2018 à travers leurs compositions.