Afrique de l'Ouest: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rend en Afrique du Nord et de l'Ouest

communiqué de presse

Berne, Suisse — BERNE, Suisse, 04 February 2021 / PRN Africa / -- Le conseiller fédéral Ignazio Cassis sera en visite officielle, du 7 au 13 février 2021, en Afrique du Nord et de l'Ouest. Ce voyage le conduira en Algérie, au Mali, au Sénégal et en Gambie. Les priorités des nouvelles stratégies MENA et Afrique subsaharienne 2021-2024 seront au cœur des discussions. Parmi les sujets abordés figureront la promotion du dialogue, le développement économique et la coopération dans le domaine de la numérisation. Des échanges sur la crise sanitaire liée au COVID-19 sont également prévus.

Ce voyage fait suite à la récente adoption par le Conseil fédéral des stratégies pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) et pour l'Afrique subsaharienne. Le chef du DFAE se rendra dans ces pays d'Afrique afin de discuter de leur mise en œuvre ces quatre prochaines années. A travers ces nouvelles stratégies, la Suisse vise à optimiser la coordination entre les différents instruments diplomatiques, économiques et de politique de développement, tout en tenant compte des liens existants entre l'Afrique du Nord et le Sahel.

Visites officielles dans quatre pays

Le conseiller fédéral Cassis se rendra d'abord en Algérie où il discutera des questions de paix et de sécurité régionale avec le Premier ministre Abdelaziz Djerad et le Ministre des affaires étrangères Sabri Boukadoum. A Alger, il rencontrera le Club d'affaires algéro-suisse et discutera de la formation professionnelle avec des entreprises suisses établies sur place.

Sa visite en Afrique le conduira du 9 au 11 février 2021 au Mali, où des rencontres avec le président Bah N'Daw et le ministre des affaires étrangères Zeyni Moulaye sont prévues. Les entretiens porteront sur la promotion de la paix, la coopération au développement et l'aide humanitaire. A Bamako, le chef du DFAE rendra visite au contingent de la MINUSMA (mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali). Il effectuera également des visites de projets de développement rural soutenus par la Suisse.

Du 11 au 13 février 2021, le conseiller fédéral Cassis poursuivra sa tournée africaine au Sénégal. Il y rencontrera le président Macky Sall et la ministre des affaires étrangères Aissata Tall Sall. Au cœur des échanges figureront le fort potentiel économique du Sénégal ainsi que la coopération dans le domaine de la numérisation et du climat. La visite d'un projet d'éducation numérique est également au programme.

Finalement, le chef du DFAE se rendra le 13 février en Gambie. A Banjul, des échanges avec la vice-présidente Isatou Touray et le ministre des affaires étrangères Mamadou Tangara sont au programme.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis sera accompagné dans son voyage par les conseiller nationaux Elisabeth Schneider-Schneiter, membre de la Commission de politique extérieure (CPE) du Conseil national, et Nicolas Walder, membre de la CPE et de la Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Miser sur les opportunités de l'Afrique

Adoptée le 13 janvier dernier par le Conseil fédéral, la nouvelle stratégie Afrique subsaharienne 2021-2024 reconnaît la grande diversité qui caractérise le continent africain. Elle met en exergue le dynamisme et les opportunités existantes sur ce continent, notamment dans la région des « Lionnes économiques » dont le Sénégal fait partie. Dans la région du Sahel (Mali), la Suisse met l'accent sur la paix, les services de base de qualité et le développement durable.

SOURCE Département fédéral des affaires étrangères, Suisse