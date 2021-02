Madagascar: Handisport - Aurélie et Sitrakiniana s'envolent pour Dubaï

Prévu initialement se dérouler l'an dernier, le Grand Prix de Dubaï de handisport a été reporté du 8 au 13 février aux Emirats Arabes Unis.

Il s'agit aussi d'une compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Madagascar sera représenté par deux athlètes, à savoir, Aurélie Faravavy et Sitrakiniaina Alban Ranomenjanahary. Ils sont accompagnés par Olivier Fanomezantsoa Razafimahandry comme coach et chef de délégation. Leur départ a été fixé dans les dernières minutes hier. En effet, Aurélie Faravavy est engagée dans la course de vitesse de 100 m chez les athlètes en situation de déficience visuelle.

C'est sa deuxième sortie internationale après celle du meeting d'athlétisme au Maroc en 2019. Elle sera en action le 10 février. Sitrakiniana Alban défend pour sa part les couleurs malgaches au lancer de poids chez les déficients physiques. Ce sera aussi sa deuxième participation en compétition internationale. « Notre départ a été inattendu même si on m'avait parlé de cette compétition durant le confinement.

Pourtant, je me suis préparé pendant environ un mois et je suis prêt à remporter la médaille », a-t-il fait savoir. La phase éliminatoire du lancer de poids aura lieu le 8 février tandis que la phase finale se déroulera le 12 février. La délégation malgache a quitté la Capitale hier direction Nosy-Be. Elle quittera notre sol ce samedi et fera une escale à Addis-Abeba avant de rejoindre Dubaï. La délégation passera aussi plusieurs tests PCR et sera mise en quarantaine avant cette compétition.