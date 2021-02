Madagascar: Football / CHAN - Madagascar peut avoir une solide équipe

En attendant et à la lumière des quatre journées de Pro League, de bons joueurs émergent du lot pour former une très bonne équipe de CHAN.

La finale CHAN au Cameroun opposera en finale le Maroc et le Mali. Une issue presque logique lorsqu' on connaît les efforts de ces deux pays dans la formation des jeunes. Comme le football est une question de travail, seuls les pays qui privilégient les tournois des jeunes, parviennent à se hisser au sommet. Madagascar peut toutefois réussir le chemin inverse en partant de sa formation U20 en privilégiant la piste des expatriés. Sur ce point en effet, plusieurs de nos jeunes évoluent déjà au plus haut niveau pour ne citer que Mathyas Randriamamy du Paris Saint Germain (PSG). Il y a aussi Freddi Greco du Torino en Italie ou encore Rémy Vita du Bayern de Munich. Mais il y en a très certainement d'autres dans les grands clubs européens. En attendant et à la lumière des quatre journées de Pro League, de bons joueurs émergent du lot pour former une très bonne équipe de CHAN. Dans les buts, Fabrice du Fosa est de très loin le meilleur gardien. En défense centrale, le duo Théodin du Fosa et Tony d'Elgeco Plus fait l'unanimité même si Meulin de Tia Kitra ou Tsalo de JET Kintana constituent une très bonne doublure. Sur les flancs, Tsilavina et Toby d'Elgeco Plus sont les mieux indiqués. Dans une configuration de milieu à trois, on citera en premier le jeune de 15 ans de l'Ajesaia, El Haddari, ainsi que André et Donga de Fosa Juniors. Parmi les attaquants les plus en verve, Veve de Five FC rafle la mise. Mais on ne peut pas ignorer la grande forme de Tsito de JET Kintana tout comme celui de Rinjala de Fosa qui est en train de retrouver ses jambes de 20 ans. Jean Yves de Fosa aura aussi son mot à dire dans cette ligne offensive. Arnaud aujourd'hui blessé, reste en embuscade tout comme Moma du COSFA. Bref, une autre dream team pour peu qu'on la confie à un bon entraîneur, titulaire de la licence A de la CAF qui plus est.