Madagascar: Filière lait - Mise en place des stations de monte naturelle

L'élevage de vache laitière est une filière prometteuse.

C'est une stratégie qui consiste à assurer l'amélioration génétique du cheptel de vaches laitières à Madagascar.

La filière lait a été perturbée ces derniers temps en raison de suspension d'activité du groupe Tiko par l'Etat alors que celui-ci dispose d'une grande capacité d'absorption laitière dans la région Vakinankaratra. De nombreux éleveurs ont été ainsi victimes et étaient, par la suite, obligés de se reconvertir en d'autres activités en mettant en vente leurs vaches laitières. Cette filière commence maintenant à se redresser, avec l'appui du projet CASEF (Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière). Celui-ci prévoit, entre autres, de mettre en place des stations de monte naturelle avec des taureaux améliorés dans cette région à forte potentialité en or blanc, dans le but d'assurer l'amélioration génétique du cheptel de vaches laitières.

Laboratoire mobile. Il s'agit d'une première structure d'insémination artificielle qui a été déjà installée à Antsirabe. Le projet y a également créé pour la première fois une unité de conservation de semence à base d'azote liquide. Une autre unité sera mise en place dans la région de Taolagnaro dans le but de promouvoir l'exportation de bovidés, a-t-on appris. Outre cette amélioration génétique du cheptel de vaches laitières visant à augmenter la production laitière, le projet CASEF mise aussi sur l'amélioration de la qualité de cet or blanc, qui reconnaît-on le, est un produit facilement périssable. Ainsi, un laboratoire mobile de contrôle qualité du lait, a été mis en place dans la région de Vakinankaratra. Ce laboratoire comprend, notamment, trois lactoscan, trois réfractomètres optiques portables, de ph mètre portatif et trois thermo lactodensimètres de Quevenn. De plus, la région bénéficiaire a été dotée de trois ordinateurs portables, de trois convertisseurs de tension et de trois motos, pour le bon fonctionnement de ce laboratoire.

Traçabilité de l'or blanc. Par ailleurs, des éleveurs de vaches laitières de cette région ont en même temps bénéficié de formations techniques en matière de conduite d'élevage et d'alimentation animale. En effet, cela constitue des éléments clés permettant de développer cette chaîne de valeur commerciale. Et concernant la transformation laitière, le projet CASEF mène actuellement des travaux visant à mettre aux normes des centres de collecte de lait existants tout en renforçant en équipement des collecteurs relais et des éleveurs eux-mêmes. Ce qui contribue à assurer la traçabilité de l'or blanc depuis les éleveurs producteurs jusqu'aux unités de transformation. Il faut savoir que plus de 6 millions de litres de lait ont pu être commercialisés grâce à la mise en connectivité entre les organisations de producteurs et les sociétés preneuses. Ces premières constituent ainsi un bassin d'approvisionnement pour les entreprises de transformation. La dynamisation de l'interprofession régionale de la filière lait est également en vue, a-t-on conclu.