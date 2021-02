Congo-Kinshasa: ULIKIS - Les étudiants dotés d'un cadre d'expérimentation

Au regard de la crise sanitaire qui perdure depuis plus d'un an, et dans l'idée d'améliorer la qualité de son enseignement, précisément dans le domaine des recherches en médecine, l'Université Libre de Kisangani a mis à la disposition de la population, en particulier les étudiants de cet établissement académique un Centre Hospitalier dénommé "CHULIKIS".

Inauguré par Thomas César Mesemo wa Mesemo, ministre provincial de l'Education de la Tshopo, cette formation hospitalière est située sur la 7ème avenue n°10 au quartier Plateau Boyoma, dans la commune de Makiso.

C'était en présence du Recteur de l'Université Libre de Kisangani, le Professeur Dimanche Yenga, du Dr Amos Ilungo Singa, des membres du corps académique et scientifique, des personnels administratifs ainsi que nombreux étudiants.

Thomas César Mesemo en a profité pour féliciter les responsables de l'ULIKIS pour leur esprit d'initiative exprimé par la création de ce centre qui va contribuer au développement de la société en termes de recherche scientifique organisée.

Dans le même ordre d'idée, le ministre provincial de l'Education de la Tshopo a encouragé les étudiants, principalement ceux de la faculté de médecine, d'emprunter le chemin de l'entrepreneuriat afin de créer des emplois pour le bien-être de la population. Par ailleurs, il promet de les accompagner sur cette voie conformément à l'article 86 de la loi-cadre de l'Enseignement National de 2014.

Pour sa part, le professeur Dimanche Yenga, recteur de l'ULIKIS, a souligné que ce centre de santé est un lieu où les étudiants pourront mettre en pratique les théories apprises dans les auditoires.

«Le Centre Hospitalier Universitaire Libre de Kisangani constitue une structure d'accueil, de traitement et de prise en charge, d'une modalité d'enseignement et d'apprentissage et d'une forme particulière de production de la connaissance médicale afin de former des médecins capables de faire les bonnes choses, de la bonne façon, à temps utile dans son contexte professionnel spécifique», a-t-il déclaré.

De son côté, Dr Amos Lungbi Singa, Président du Conseil Administration de l'Université Libre de Kisangani, a exprimé sa joie de voir la réalisation de cet immense projet, en pleine crise sanitaire de la pandémie à coronavirus.

Ainsi, le CHULIKIS prévoit de participer aux différentes campagnes de sensibilisation de lutte contre certaines maladies et autres épidémies telles que le choléra, les infections sexuellement transmissibles (IST), le paludisme, le diabète, l'hypertension etc.