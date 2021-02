Afrique: L'allocation de «Constituency Clerk» versée au ministre

L'enquête judiciaire a permis, mercredi 3 février, d'établir que Yogida Sawmynaden recevait sur son compte l'allocation destinée à Simla Kistnen.

C'est un document officiel qui l'atteste. Selon une lettre signée de Safeena Lotun, Clerk de l'Assemblée nationale, et remise à la Major Crime Investigation Team (MCIT), le ministre du Commerce confirme que Simla, la veuve de Soopramanien Kistnen, était bien em- ployée comme sa Constituency Clerk depuis janvier 2020. Qui plus est, dans ce document, Safeena Lotun précise que la somme de Rs 14 790, l'équivalent du salaire mensuel qu'aurait perçu Simla Kistnen, a été versée sur le compte du ministre Sawmynaden de janvier à juillet 2020.

Une information qui lui a été confirmée par le secrétaire permanent de Yogida Sawmynaden.Cette lettre a été déposée par le constable Norbert Manoovaloo mercredi 3 février 2021 au tribunal de Moka. Selon Me Roshi Bhadain, cette information donne raison à Simla Kistnen, qui a logé une Private Prosecution contre le ministre. Elle a toujours maintenu qu'elle n'a jamais perçu ce salaire et qu'à cause du ministre du Commerce, elle n'a pu obtenir de Wage Assistance Scheme du gouvernement pendant le confinement.

Un autre témoin en l'occurrence Nassoorlakhan Joomun, qui était un des confidents de Soopramanien Kistnen, s'est souvenu d'une conversation qu'il a eue avec le défunt quelques jours avant sa mort «Li ti dir mwa: Sawmynaden inn kouyonn mwa. Li ti demann mwa mo madam so kart idantite pou li gagn travay MBC. Me zamé linn gagné. Apre kan mo madam inn réklam so kas MRA, banla inn dir li ki li enn Constituency Clerk.Mé zaménou pa finn gagn kas-la. Enn sou nou pa finn tousé», lui aurait confié Soopramanien Kistnen. À sa sortie du tribunal, le septuagénaire a fait part de son souhait que la justice soit faite dans cette affaire. «Mo finn bien afekté par lamor Kaya. Mo pann kapav dormi bokou zour akoz sa. Mo espéré ki aret bann dimounn ki finn touy li.»

L'avocat Rouben Mooroongapillay consigne une «precautionary measure»

L'avocat Rouben Mooroongapillay, membre de l'équipe surnommée «Avengers», a consigné une «Precautionnary Measure» au poste de police de Camp-Levieux mardi. L'avocat dit avoir reçu des informations qu'on chercherait à lui nuire et dit craindre pour sa sécurité. Après sa plainte, la police a effectué des patrouilles près de son domicile.