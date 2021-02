Egypte: Le Président inspecte les activités de formation de nouveaux étudiants du collège militaire

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a visité le Collège militaire ce matin, accompagné du commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire le premier lieutenant-général Mohamed Zaki, ainsi que le chef d'état-major des forces armées lieutenant-général Mohamed Farid, et certains commandants des forces armées.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, M. le Président a assisté à la présentation des exercices des anciens et de nouveaux étudiants de la promotion (117) du collège militaire, ainsi que leurs similaires des collèges et instituts militaires, qui ont commencé par des exercices sportives, comprenant ceux d'aptitude physique et des vélos, ce qui a mis la lumière sur les grandes capacités physiques des étudiants du collège militaire, ainsi qure le haut niveau de discipline des nouveaux étudiants au cours de la période de leur préparation militaire.

M. le Président a également assisté à la présentation d'autres activités de formation, notamment le saut de la confiance, la plongée, le démontage et l'installation d'armes sous l'eau, ce qui a montré les hautes compétences de combat et de la confiance en soi des étudiants.

D'autre part, M. le Président a également inspecté les cours d'entraînements développés, les diverses barrières, les terrains d'équitation, et les ateliers de combats.

Outre, les activités de traction et d'escalade de véhicules, qui ont montré l'audace et la haute compétence physique des nouveaux étudiants.

De plus, M. le Président a également rencontré et a salué certaines familles des nouveaux étudiants lors de leur visite à leurs fils au collège militaire, ainsi que SE a loué leurs efforts visant à bien éduquer les enfants, d'aprés les principes et les valeurs d'aimer la nation.

De même, M. le Président a également loué les capacités et les compétences élevées des étudiants du collège militaire, de leurs équivalents des collèges et des instituts militaires, tout en les appelant à poursuivre cette approche pour maintenir leur forme physique et leur grande disponibilité mentale, selon les nobles valeurs militaires, ce qui donne à des générations capables d'assumer la responsabilité et de sauvegarder les sacrés de la nation.

Pour leur part, les familles de nouveaux étudiants ont salué le moral élevé de leurs fils, exprimant leur bonheur car leurs fils ont rejoint les rangs des forces armées, étant le symbole de patriotisme, de fierté et de dignité. Ainsi que leur fierté de la présence de leurs fils, parmi l'élite des meilleurs commandants et officiers, pour être le meilleur prolongement des anciennes générations,que l'histoire rappelle avec fierté, des générations qui ont sacrifié tout cher pour protéger leur patrie.