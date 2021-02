Egypte: Le Président appelle à diffuser la culture de la paix et les valeurs de la tolérance

"Le monde célèbre aujourd'hui une valeur humaine importante, dont nous avons peut-être plus que jamais besoin, c'est la valeur de la fraternité humaine ...

Cette occasion nous rappelle à l'importance du dialogue pour comprendre et accepter l'autre, ainsi que de renforcer la coopération pour rejeter le fanatisme et lutter contre le discours de haine, diffuser les valeurs de tolérance, de justice et d'égalité, afin de parvenir à la paix et à la stabilité.

L'Égypte est le berceau de la civilisation humaine, et sur sa terre, Allah a parlé à Moïse, Jésus et sa mère la Vierge Marie y sont venus, et l'Islam y est entré dès son aube.

Nous nous efforçons toujours de consolider les fondements de la fraternité entre les fils de la société, en tant que tissu national unique, jouissant de tous leurs droits sans discrimination, ainsi, nous faisons face aux appels à la haine et à l'incitation à la violence. Dans ce contexte, les institutions religieuses égyptiens déploient tous leurs efforts, pour promouvoir le dialogue entre les adeptes des différentes religions, et éléver le niveau de la sensibilisation aux valeurs humaines communes.

En ce jour, je lance un appel général à répandre la culture de la paix et défendre les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique, pour rejeter toutes les manifestations de violence et d'extrémisme qui ont tué de nombreux innocents et leur ont volé leur droit à vivre.".....a twitté M. le Président Al-Sissi.