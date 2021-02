Egypte: Le président Al-Sissi assiste à l'entraînement des nouveaux étudiants de l'Académie militaire

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a assisté à l'entraînement des nouveaux étudiants de l'Académie militaire et a rencontré leurs familles.

Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Rady, a déclaré jeudi que le président Al-Sissi avait visité l'Académie militaire ce matin, accompagné du général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et production militaire, le général Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées, et un certain nombre de hauts commandants des forces armées.

Le président a passé en revue les exercices des étudiants de l'Académie qui ont commencé par des activités sportives qui comprenaient des exercices physiques et de vélos ainsi qu'aux diverses activités de formation, notamment la plongée, le démontage et le montage d'armes sous-marines, ce qui a montré la grande compétence de combat et de la confiance en soi des élèves.

Le président a également rencontré des membres de familles des nouveaux étudiants lors de leur visite à leurs fils à l'Académie et lesquels l'ont accueilli par une vague d'acclamations et d'applaudissements, a conclu M. Rady.