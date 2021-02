Egypte: Le PM examine le plan général de création de la Cité de l'or

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly, a examiné jeudi le plan général de création de la Cité de l'or.

La réunion, à laquelle ont assisté entre autres le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Aly El-Messelhy, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du président Abdel Fattah Al-Sissi de construire une cité intégrée pour l'industrie et le commerce de l'or en Egypte selon les technologies de pointe.

Il a dit que le président de la République avait ordonné la prise en considération des aspects logistiques, notamment le choix de l'endroit de la ville pour tirer profit du nouveau réseau routier et des axes et faciliter l'accès de et vers la cité.

Au cours de la réunion, les sites proposés pour la création de la Cité ont été examinés, ainsi que les remarques sur chaque site du point de vue logistique et un certain nombre de projets similaires dans le monde.

Les composantes initiales du projet ont également été présentées conformément au plan, y compris des unités de stockage, des usines, des ateliers, des commerces de l'or, des écoles et des ateliers pour l'enseignement de la fabrication de l'or, en plus d'un musée et un parc éducatif pour les enfants et un centre logistique.

La cité comprendra également un hôtel, des logements pour les travailleurs et un dispensaire qui sera créé dans la zone des services de la cité, un club sportif et social, une mosquée et une église.