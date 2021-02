Maroc: Khénifra - La campagne de vaccination démarre sur des chapeaux de roues

Khénifra — La campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus a démarré sur des chapeaux de roues dans les différents centres de vaccination mis en place à travers la province de Khénifra.

Depuis vendredi, ils sont quelque 3.463 personnes parmi la population cible de cette première phase de la campagne nationale de vaccination à avoir reçu la première dose du vaccin anti-covid19 au niveau de la province.

Sont concernés par cette première étape, les professionnels en première ligne face au virus ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus et les personnes vulnérables et à haut risque.

Il est presque 14 heures. Non loin du centre ville de Khénifra, le centre de vaccination d'Amalou accueille depuis les premières heures de la matinée les candidats à la vaccination. La salle d'attente ne désemplit pas. Une dizaine de personnes attendent patiemment leur tour pour se faire vacciner. Et une petite file est déjà formée à l'entrée du centre alors que les gens continuent d'arriver au compte goutte pour se faire administrer la première injection du vaccin anti-Covid19.

Ici, le dispositif sanitaire de vaccination a été bien déployé. Tout le monde porte des masques de protection et respecte les gestes barrières et la règle de distanciation. Des agents de police et des forces auxiliaires ont été mobilisés au côté du staff médical, infirmier et administratif qui veille au bon déroulement de l'opération.

"C'est l'effervescence depuis l'ouverture du centre il y a une semaine. Tout le monde s'affaire et fait de son mieux pour que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles", a indiqué dans une déclaration à la MAP, Moustafa Mekraz, infirmier-major au centre de vaccination Amalou.

L'opération de vaccination se déroule très bien, le dispositif est bien rodé et les membres des trois équipes de vaccination déployées au niveau de cette station fixe ont été bien préparés et maîtrisent parfaitement les tâches qui leurs sont confiées et les gestes qu'ils devront accomplir, a-t-il dit.

Tout le monde est sur le pont depuis huit heures du matin pour recevoir les premiers arrivés. Médecins, infirmiers, agents administratifs, autorités. C'est la grande mobilisation, a-t-il ajouté, notant qu'après un démarrage timide durant le premier jour, aujourd'hui près de 150 à 200 doses de vaccins sont administrées quotidiennement au niveau du centre.

Dans les sept stations de vaccination ouvertes jusqu'à présent et qui tournent six jours sur sept de 8 heures à 16 heures, les candidats à la vaccination suivent le même protocole et passent par un circuit bien défini.

Au niveau de l'accueil, l'on commence par prendre la température du candidat et on lui attribue un numéro d'ordre. A l'enregistrement, on vérifie s'il répond aux conditions d'éligibilité et de priorité définies pour cette première phase de la campagne de vaccination.

S'il est déclaré éligible, il est pris en charge par un agent qui le questionne à la fois sur son état de santé, les maladies pour lesquelles il est traité, ses antécédents avec le Covid-19 ainsi que sur d'éventuelles allergies pour éviter tout effet indésirable dû au vaccin.

Le candidat à la vaccination renseigne ses coordonnées qui sont par la suite introduites dans une base de données spécifique. Après cette étape, il passe à la salle d'injection.

Une fois vacciné, il est invité à patienter une quinzaine de minutes dans la salle d'observation pour voir s'il n'y a pas de réaction au vaccin. On lui donne aussi un rendez-vous pour recevoir la deuxième dose du vaccin. L'opération dure en tout entre 20 et 25 minutes.

Dans une déclaration similaire, le directeur provincial de la santé à Khénifra, Driss El Ghazali, a souligné que le centre de vaccination Amalou connaît de jour en jour une importante affluence des personnes concernées par la campagne de vaccination dans sa première phase, relevant que cela dénote la prise de conscience de plus en plus croissante que la vaccination reste le seul moyen pour immuniser la population contre le nouveau Coronavirus.

A khénifra, la stratégie provinciale de vaccination anti-covid19 cible près de 267.639 personnes, 166.992 en milieu urbain et 100.647 en milieu rural. Plus de 40.700 personnes de la population cible sont âgées de plus de 60 ans, 4.037 relèvent du personnel de l'enseignement, 9.100 des forces de sécurité et 712 des cadres de la Santé.

Un total de 45 stations de vaccination fixes seront mises en place au niveau de la province dont 7 sont déjà opérationnelles. Dix autres centres de vaccination fixes seront ouverts dès aujourd'hui au public. Et un total de 223 stations mobiles seront mises en place lors de cette campagne de vaccination qui mobilise 22 médecins et 273 infirmiers répartis sur 167 équipes de vaccination.