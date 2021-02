Maroc: Guelmim-Oued Noun - Démarrage de l'opération de vaccination du personnel de l'AREF

Guelmim — Les premières doses du vaccin anti-coronavirus ont été administrées au personnel de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19.

L'opération se poursuit au niveau de l'AREF et de ses directions provinciales (Tan Tan, Assa Zak, Sidi Ifni et Guelmim) dans de bonnes conditions, dans le strict respect des mesures de prévention contre la la propagation de cette pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'AREF Guelmim-Oued Noun, Moulay Abdelaâti El Asfar, a relevé que la campagne de vaccination des cadres au siège de l'Académie est marquée par un haut niveau d'engagement et de sens de responsabilité et de patriotisme.

Il a ajouté que l'Académie et ses directions provinciales ont pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques nécessaires pour lancer cette opération dans les meilleures conditions et en totale conformité avec le protocole sanitaire en vigueur.

M. El Asfar a précisé que la première étape de l'opération, qui a débuté samedi dernier en coordination avec les pouvoirs publics et les autorités sanitaires, a été marquée par une forte mobilisation et implication du personnel administratif et technique, ainsi que des enseignants âgés de plus de 45 ans.

Il a souligné que le nombre qui a bénéficié de la première dose d'hommes et de femmes d'éducation et de formation, jusqu'à présent, est "très important" pour lutter contre le virus et assurer un retour à la normal de la vie dans les établissements de l'enseignement.