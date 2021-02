Maroc: Trois questions au délégué provincial de la Santé à Khénifra, Driss El Ghazali

interview

Khénifra — Le délégué provincial de la Santé à Khénifra, Driss El Ghazali, a accordé un entretien à la MAP dans lequel il fait le point sur la situation épidémiologique dans la province et le déroulement de l'opération de vaccination contre la Covid-19.

1- Quelle est la situation épidémiologique au niveau de la province de Khénifra?

La situation épidémiologique dans la province de Khénifra a connu dernièrement, et plus précisément lors des 12 dernières semaines, une amélioration notable dans la mesure où le nombre des nouveaux cas covid-19, des cas critiques et de décès ainsi que celui des personnes en réanimation, a enregistré une forte baisse. C'est un indicateur important qui montre que les mesures préventives qui ont été prises au niveau de la province ont payé. Du coup la situation épidémiologique s'est nettement améliorée. Cependant, cela ne doit pas inciter les habitants de la province à baisser leur garde. Ils doivent être vigilants car le virus est toujours là. Le respect des mesures préventives est toujours de mise parce que le lancement de la campagne de vaccination ne signifie nullement la fin de la lutte contre la pandémie. On ne pourrait crier victoire qu'après la vaccination en deux injections d'au moins 80% de la population.

2- La campagne de vaccination à Khénifra a-t-elle trouvé son rythme de croisière?

Juste après le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus par SM le Roi que Dieu Le Glorifie, l'opération a été mise en œuvre dans sa première phase et d'une manière graduelle au niveau de la province. La population ciblée pour le moment comprend les professionnels en première ligne de la lutte contre le Covid-19, notamment les autorités publiques, les cadres de la santé et de l'enseignement ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus. Nous avons commencé avec sept centres de vaccination qui sont aujourd'hui opérationnels tout en gardant en vue l'objectif d'ouvrir d'autres stations de vaccination pour porter leur nombre total à 45 au niveau des différentes communes de la province. Avant cela, des préparatifs ont été menés à différents niveaux en coordination avec les autorités provinciales en ce qui concerne la logistique et l'organisation de cette campagne pour laquelle 167 équipes médicales ont été mobilisées.

Comment évaluez-vous le déroulement de l'opération de vaccination?

Nous tenons quotidiennement des réunions de suivi de la campagne de vaccination au niveau de la préfecture. On met le point sur la situation et on fait une programmation pour la journée suivante. Cela nous a permis de constater que l'activité de vaccination va crescendo surtout des personnes âgées de 75 ans et plus. Pour les professionnels en première ligne, nous allons atteindre dans les prochains jours un taux de vaccination de 100%. Les effectifs de certains corps comme la police, la gendarmerie, la protection civile, les forces auxiliaires et bien d'autres seront tous vaccinés d'ici deux à trois jours. Demain nous allons lancer aujourd'hui 10 nouvelles stations de vaccination supplémentaires dans la perspective d'avoir 45 centres de vaccination opérationnels dans les semaines qui viennent.