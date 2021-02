Sénégal: Commission politique du Dialogue national - Le Pr Babacar Kanté fait l'unanimité

La nomination de l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel Babacar Kanté à la tête de la Commission politique du Dialogue national (Cpdn) a suscité des réactions unanimes chez les différentes parties prenantes du Dialogue politique.

Les réactions sont spontanées et positives. Toutes les parties prenantes du Dialogue politique ont salué le choix porté sur le Pr Babacar Kanté pour remplacer le général Mamadou Niang à la tête de la Commission politique du Dialogue national (Cpdn). D'emblée, l'un des plénipotentiaires du pôle de l'opposition, Pape Médoune Sow, souligne que le poste cadre avec le champ de compétences de la personne. « Tout le monde apprécie à sa juste valeur cette nomination. C'est un homme d'expérience qui, par son vécu et sa maîtrise du droit, nous a toujours été d'un grand apport », souligne-t-il. M. Sow d'ajouter : « Sa capacité à argumenter techniquement, son indépendance d'esprit qui va toujours dans le respect des libertés individuelles, son esprit de conciliation, sa force d'écoute, de compréhension et de gestion des différentes parties prenantes nous ont valu des avancées majeures dans le cadre du Dialogue politique ».

Ce point de vue est partagé par le coordonnateur du pôle des non-alignés, Déthié Faye, qui tient à rappeler que ce n'est pas fortuit si, lors de la constitution de la Commission cellulaire, le nom du Pr Babacar Kanté figurait sur chacune des listes de personnalités indépendantes proposées par les pôles. « Il est connu pour son expertise, sa rigueur, son indépendance et sa posture républicaine. On peut donc dire que cette nomination est une suite logique qui rassure et permet d'espérer obtenir d'excellents résultats pour le reste des travaux de la Commission », indique-t-il.

Me Ousmane Sèye, de la mouvance présidentielle, abonde dans le même sens. « C'est un choix très heureux que je salue. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de rupture et qu'il saura s'inscrire dans la continuité. Il formait une belle équipe avec le général Niang qui était aussi un génie dans l'art de diriger les débats et d'obtenir des consensus ». Pour l'avocat, M. Kanté est l'homme idéal pour conduire le reste des travaux qui, après l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral, doivent se poursuivre dans un délai de 120 jours.

Pour un des représentants de la société civile, Djibril Gningue, « c'est une excellente chose ». Il estime que le Pr Babacar Kanté a le profil de l'emploi. « Il a su jouer, aux côtés du général Niang, un rôle éminemment positif qui a contribué à ce que le Dialogue ait pu atteindre des résultats probants. Son expertise sur les questions juridiques et électorales, de même que son expérience, ont apporté de la valeur à nos travaux », dit M. Gningue, non sans préciser que le nouveau président de la Commission politique du Dialogue national « est de commerce facile, très courtois » et dont « l'ouverture d'esprit est largement appréciée par les différents pôles ».