Congo-Kinshasa: Alexis Thambwe Mwamba - La tête visée aujourd'hui au Sénat !

En un laps de temps, Alexis Thambwe Mwamba devient la cible de la justice et de l'inspection générale des finances. Pis encore, les Sénateurs pétitionnaires réclament sa tête malgré l'appel lancé par son rapporteur, le professeur Kaumba Lufunda, les invitant à poursuivre leurs vacances parlementaires et à ne pas répondre à la séance plénière d'hier qui, finalement, a débouché sur l'installation d'un Bureau d'âge.

Après une pétition initiée contre ce proche de Joseph Kabila en vue de la déchéance de son bureau qui lui a été notifiée, le Sénat s'est vu doter d'un bureau d'âge pour examiner cette pétition. Ainsi, la journée de ce vendredi 4 février reste la date retenue pour mettre Alexis Thambwe Mwamba dans l'impossibilité de retrouver son fauteuil et d'exercer, normalement, ses fonctions de Président du Sénat. Entre temps, Victor Mumba reste suspendu à la porte pour auditionner celui qu'on appelle affectueusement ATM sur des soupçons de détournement de 2 millions d'euros et 1 million USD retirés à la Banque commerciale du Congo en faveur de la chambre haute du parlement, le 6 janvier dernier. En même temps, l'Inspection Générale des Finances est aussi à la porte, en invitant certains membres du Bureau ATM dont le Questeur, le Questeur adjoint ainsi que le Trésorier et le Comptable public principal du Sénat à une séance contradictoire pour justifier le décaissement de ces fonds.

Alexis Thambwe Mwamba sera-t-il à la plénière d'aujourd'hui ?

Pas si sûr, en tout cas. Car, à en croire le contenu de la déclaration des Sénateurs du FCC publiée, hier, rien ne laisse entrevoir la moindre possibilité, pour lui, d'y participer. Sur toute la ligne, cette déclaration dénonce l'illégalité et en appelle à la sagesse du Président de la République, pour arrêter ce qu'ils appellent, eux-mêmes, dérive totalitariste et dictatoriale. Alors que ses compères de la famille politique dont Jeanine Mabunda et Sylvestre Ilunga Ilunkamba sont tombés de haut sans être visés par la justice, ATM, lui, risque d'être le seul membre de la trinité de Kingakati que l'union sacrée de la Nation vient de désacraliser, à tomber dans le tartare de Makala. Ainsi, à tous les niveaux, l'on dirait qu'il s'agit-là d'un vrai nettoyage des écuries d'Augias qui vise les proches de l'ancien Président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. A tout prendre, la destitution Thambwe Mwamba du Bureau de la chambre haute du parlement semble être une finale permettant à l'Union Sacrée de la Nation de remporter son tout nouveau trophée, après la rupture aussi brutale qu'inattendue de la coalition FCC-CACH.