Sénégal: Covid-19 - Bilan du jeudi 4 fevrier 2021 - 11 décès, 54 cas graves, 368 nouvelles contaminations

Hier, jeudi 4 février, le Sénégal a enregistré 368 nouvelles infections de covid-19 sur 2523 tests effectués, soit un taux de positivité de 14,59%, 11 décès supplémentaires, 54 cas graves admis en réanimation et 209 patients rétablis du virus.

Concernant les nouveaux cas positifs de covid19, il s'agit, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, de «89 cas contacts et 279 issus de la transmission communautaire répartis entre : Thiès 26, Mbour 25, Popeunguine 19, Saint-Louis 18, Maristes 11, Ouakam 10, 9 à Dakar-Plateau et Diamniadio, 7 à Rufisque, 6 à Kaolack, Liberté-6, Parcellesassainies, Tamba et Touba, 5 à Keur Massar, Mamelles et Yeumbeul, 4 à Guédiawaye, HLM, Joal, Kébémer et Khombole, 3 aux Almadies, Bambey, Grand-Yoff, Keur Mbaye Fall, Pout, Sébikotane, Tivaouane et Vélingara, 2 à Bopp, FassMbao, Fatick, Guinguinéo, Liberté-5, Mboro, Ngor, Ouest Foire, Passy, Thiadiaye et Yarakh, 1 à Bakel, Bel-Air, Cambérène, Castors, Cité-Biagui, Cité-Mourtada, Coki, Colobane, Dahra, Dieuppeul, Fann, GrandDakar, Jaxaay, Liberté-3, Maka Coulibantang, Matam, Médina, Mermoz, Nioro, Pikine, Point-E, Saraya, Sicap Baobab, Sicap Karack, Sicap-Mbao, Sud-Foire, Thiaroye-Azur, Thilogne, Yoff, Zone-A, Zone de Captage et Ziguinchor ».

Au total depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal, 27733 cas été déclarés positifs, 22808 guéris, 659 décédés et 4265 sous traitement.