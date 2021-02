Sénégal/Gambie: Tournoi qualificatif de la CAN U17 au stade Lat Dior de Thies - Un derby Sénégal - Gambie en ouverture

Le Sénégal accueille ce vendredi 5 janvier, le tournoi U17 de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) de football qui regroupe au stade Lat Dior de Thiès. Les Lionceaux ouvrent les débats à 17 h face aux Baby Scorpions de la Gambie.

Ils affronteront quatre jours plus tard la Mauritanie, leur second adversaire de la poule A. Les finalistes du tournoi seront les représentants à la phase finale de la CAN de la catégorie prévue au Maroc en mars prochain.

L'équipe du Sénégal des U17 attaque ce vendredi, le tournoi UFOA (du 5 au 13 février), qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie prévue en mars prochain. Six des neuf nations de la zone A de l'UFOA A vont prend part à ce tournoi de qualification après les absences du Cap-Vert, de la Guinée et du Liberia.

Pour le match inaugural de cette compétition, les Lionceaux feront face au stade Lat-Dior de Thiès, aux Baby Scorpions de la Gambie. Ce sera dans une rencontre aux allures de revanche pour la sélection sénégalaise U20. Lors de cette finale, les Scorpions U20 de la Gambie avaient réussi à ravir le trophée aux Lionceaux l'unique ticket pour la CAN 2021 prévue ce mois-ci en Mauritanie. Une élimination d'autant plus amère suite à une succession de finales perdues et surtout aux tirs au but. Les Lionceaux enchaîneront quatre jours plus tard par un autre derby face aux cadets Mourabitounes de la Mauritanie.

En direction de ce tournoi, l'équipe du Sénégal U17 avait mené sa préparation au centre Jules François Bocandé, avant de croiser l'Algérie et le Maroc, dans une double confrontation en amicale à Alger et à Rabat. Les Lionceaux avaient remporté tous leurs quatre matchs.

Pour la poule B du tournoi, trois équipes vont s'affronter. Il s'agit de la Guinée-Bissau, du Mali et de la Sierra Leone. Les deux premières équipes de la phase des poules disputeront les demi-finales. Les équipes finalistes vont valider les deux tickets de la zone A de l'UFOA à la phase finale de la CAN des U17 prévue au Maroc.