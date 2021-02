Sénégal: Situation sanitaire, politique et économique du pays - Mamadou Lamine Diallo et le CRD étalent leurs inquiétudes

La situation nationale inquiétante du Sénégal, au plan sanitaire, économique et politique inquiète au plus haut point la conférence des leaders du CRD (Congrès de la renaissance démocratique).

En réunion d'instance tenue mardi dernier, le député Mamadou Lamine Diallo et Cie ont vivement déploré la posture du gouvernement sénégalais en termes de gestion du pays. Selon les leaders démocratiques, la mal gouvernance est en train de plomber la marche du pays.

Tout en précisant ainsi que la démocratie ne peut exister et se maintenir que par une éthique de la responsabilité citoyenne qui passe par la culture de veille et de vigilance permanente, le CRD a appelé toutes les forces vives de la nation « à la vigilance et à la responsabilité citoyenne pour prévenir et, s'il le faut, étouffer dans l'œuf toute velléité de féodalisation du pouvoir ». Quid de la lutte contre Covid-19 ? Là, le CRD a demandé au gouvernement « à faire preuve de la transparence la plus totale en ce qui concerne la campagne de vaccination de masse ».

Dans la même mouvance, la conférence des leaders du CRD qui a jugé « la situation du Sénégal... extrêmement tendue, sur le plan économique » a tenu à faire savoir que «les emprunts obligataires et la dette de façon générale sont utilisés comme moyens de justifier une prétendue qualité de la signature du Sénégal ».

Dans sa diatribe contre le pouvoir en place, le député Mamadou Lamine Diallo et ses compagnons ont regretté par ailleurs « l'absence d'une annonce claire et engageante portant sur le calendrier électoral, avec en lieu et place la diffusion de messages qui semblent viser l'instauration d'une confusion générale en la matière ».

Sur cette question, le CRD dit considérer « que le Président de la République continue à confondre le calendrier républicain avec ses intentions illégales et illégitimes de renvoyer toutes élections en 2024, parle dilatoire et des moyens frauduleux ». Pour autant, il exige « la tenue sans délais des élections municipales et départementales ».