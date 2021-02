Sénégal: Campagnede vaccination contre la fièvre jaune - Le district sanitaire de Thilogne n'est pas concerné

Le district sanitaire de Thilogne n'est pas concerné par la campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui va démarrer le 15 février prochain, a déclaré le médecin-chef qui signale par la même occasion la faiblesse du risque de propagation de la maladie dans le secteur où un cas a été enregistré.

A partir d'une communication livrée à la presse locale, le médecin chef de Thilogne qui se prononçait sur l'apparition de la fièvre jaune au niveau du district sanitaire qu'il dirige, a fait état de la faiblesse du risque de prolifération de la maladie. Affirmant officiellement l'effectivité de présence de la fièvre jaune dans son district, docteur, Mamadou Chérifou Ba, a tenu à apporter les précisions suivantes.

Pour l'autorité médicale, «Le district sanitaire de Thilogne a effectivement recensé un cas précisément le 7 décembre 2020 en l'occurrence un malade qui avait quitté Thilogne et qui a été hospitalisé à Dakar où il a été détecté». Une situation selon lui, qui avait conduit à mener des investigations nécessaires dans la localité du cas notamment sa concession et les alentours. «Des prélèvements qui ont été effectués sont tous revenus négatifs et à ce jour, aucun autre cas n'a été signalé», déclare-t-il.

De plus, annonce-t-il, «une évaluation du risque portant sur la propagation de la maladie dans le district a montré que le taux est très faible. Ce qui fait que le district sanitaire de Thilogne n'a pas été enrôlé dans la campagne de vaccination qui se fera au niveau d'autres districts». Le médecin-chef qui assure de la faiblesse du risque, de contamination concernant la maladie, a tout de même exhorté les populations au respect des mesures de prévention. Notamment, le respect du calendrier vaccinal des enfants de 9 (neuf) mois, l'utilisation de moustiquaire imprégnée, et le nettoyage des maisons et l'éradication des flaques d'eau et des ordures dans les habitations ...