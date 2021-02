Sénégal: Audit du fichier électoral - Les opérations, en phase de démarrage

Après moult atermoiements et autres retards, les opérations d'audit du processus et du fichier électoral vont enfin démarrer dans les tout prochains jours. Interpellés hier, jeudi 4 février, des acteurs qui sont parties prenantes du dialogue politique dont le coordonnateur adjoint du pôle de la majorité, Cheikh Sarr, et Déthié Faye, coordonnateur du pôle des Non-alignés ont assuré qu'un remplaçant de l'expert qui a désisté à la dernière minute a été trouvé.

Les deux acteurs ont également salué la nomination du professeur Babacar Kanté pour succéder au défunt général à la retraite Mamadou Niang à la tête de la présidence de la Commission cellulaire du dialogue politique.

Se dirige-t-on enfin vers un dénouement heureux de l'imbroglio de la politique sénégalaise qu'est l'audit du fichier doublé d'évaluation du processus électoral. Exigé par l'opposition sénégalaise comme condition préalable de sa participation à toute élection, l'audit du processus et du fichier électoral dont le retard a été à l'origine du blocage de la tenue des élections municipales et départementales reportées à trois reprises depuis 2019 semble désormais sur la bonne voie.

En effet, interpellés hier, jeudi, les responsables des pôles de la majorité et des Non-alignés ont annoncé le début des travaux des experts dans les tout prochains jours. « Il y a eu un petit retard dû au désistement de l'expert qui devait se charger de la biométrie mais un appel à candidature a été fait et depuis la semaine dernière, on a trouvé son remplaçant. Donc, je peux vous assurer que les choses se passent correctement », a rassuré le coordonnateur adjoint du pôle de la majorité, Cheikh Sarr.

Interpellé également sur cette question, Déthie Faye, coordonnateur du pôle des Non-alignés, confortant les assurances de son collègue de la majorité, a annoncé qu'une rencontre est prévue ce vendredi pour la validation du nouvel expert en biométrie devant remplacer celui qui a démissionné. « Le cabinet ERA, chargé du recrutement des experts a procédé à un nouvel appel à candidature et a déjà retenu un expert. On doit se retrouver aujourd'hui pour valider ce choix et préparer notre toute première rencontre avec l'équipe des experts dont une grande partie est déjà sur place. Cette rencontre portera surla méthodologie de travail », a-t-il indiqué. Par ailleurs, interpellé sur la nomination du professeur Babacar Kanté pour succéder au défunt général à la retraite Mamadou Niang à la tête de la présidence de la Commission cellulaire du dialogue politique, Déthié Faye a indiqué que « le choix du professeur Kanté était le plus indiqué ».

Et de poursuivre : « Son appartenance à la commission cellulaire lui a permis de connaitre le profil de tous les acteurs mais aussi les enjeux et défis auxquels nous devons faire face pour répondre aux attentes des Sénégalais. Il a une parfaite maitrise des questions électorales pour avoir cheminé pendant très longtemps avec le défunt général Niang. Sa nomination comme successeur de feu le général Niang est un bon signe puisqu'il bénéficie de la confiance de tous les acteurs engagés dans ce dialogue politique », a assuré le représentant des Non-alignés.

Abondant dans le même sens, l'ancien maire de la ville de Guédiawaye, Cheikh Sarr, du pôle de la majorité, s'est également félicité de cette nomination du professeur Kanté. Témoignant à l'endroit du professeur Kanté qu'il « a une parfaite maitrise des questions électorales et une grande expérience en matière de gestion de dialogue » pour avoir été membre de l'Observateur national des élections (Onel) mais aussi du Conseil constitutionnel du Sénégal », Cheikh Sarr renseigne également que l'actuel président de la Commission cellulaire « a beaucoup contribué au rapprochement des positions des acteurs ».

Et de préciser dans la foulée : « A l'image de feu le général Niang, il avait l'habitude de nous rappeler à chaque fois que de besoin notre responsabilité par rapport au peuple sénégalais. Nous pensons qu'avec lui, il y aura une continuité du travail qui nous a permis d'obtenir le consensus sur 25 points sur le total de 27 inscrits au menu de ce dialogue », a-t-il estimé.