Sénégal: Saint-louis - Célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer - Les populations âgées invitées à faire le dépistage précoce

Le plateau médical du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis présente une évolution considérable dans la prise en charge du cancer. L'hôpital dispose ainsi d'un laboratoire permettant de diagnostiquer la maladie. Mise à part la radiothérapie qui n'existe pas encore dans la région, les malades qui arrivent dans cet hôpital sont traités par le biais de la chirurgie et de la chimiothérapie.

Toutefois, les populations, surtout les plus âgées, sont invitées à se faire dépister très tôt pour éviter certaines complications.

La prise en charge du cancer a beaucoup évolué ces dernières années au niveau du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis, tant sur le plan du diagnostic que sur le plan du traitement des maladies du cancer. Ceci pour reprendre les propos du chirurgien Docteur Mouhamed Lamine Diao, chef du service Chirurgie générale au niveau de ce Centre Hospitalier Régional. "Le cancer étant une pathologie qui concerne plusieurs spécialités, l'hôpital de Saint-Louis a en son sein plusieurs spécialistes qui traitent tous de plusieurs manières leur cancer. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir une spécialiste de la cancérologie. Il s'agit d'une chirurgienne qui ne fait que de ça. Cela permet d'améliorer cette prise ne charge du cancer. Donc, cela montre que sur le plan des ressources humaines, il y a eu une évolution notable", a-t-il dit. Il a également souligné les différents aspects sur le plan du plateau technique.

Il s'agit entre autres de l'aspect diagnostic qui permet de caractériser le type de cancer. "Aujourd'hui, l'hôpital de Saint-Louis dispose d'un laboratoire qui permet de diagnostiquer et de dire que c'est effectivement le cancer. Ensuite, nous avons d'autres examens para cliniques qui permettent de caractériser le cancer notamment la mammographie pour les cancers du sein, l'historiographie pour les cancers utérins et même l'endoscopie pour les cancers digestifs et les cancers ORL. Vraiment, il y a eu des avancées notables sur ce plan", a-t-il ajouté tout en précisant qu'il reste à améliorer l'aspect du traitement. "En effet, quand on reçoit les patients très tôt, il nous arrive de les opérer et d'enlever le cancer. Ensuite, il y a une seconde partie malheureusement que nous n'avons pas au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. C'est la radiothérapie qui n'existe pas encore ici mais en revanche, nous avons commencé à faire la chimiothérapie depuis un an dans cet hôpital", a renseigné le docteur Mouhamed Lamine Diao.

Il a profité de l'occasion avec la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée ce 04 février, pour inviter les populations surtout les plus âgées à faire souvent le dépistage précoce. "Le cancer a plusieurs façons de se manifester. Donc, il est important qu'à chaque fois qu'on ressent quelque chose, d'aller se faire consulter à l'hôpital. On arrive à traiter le cancer quand on reçoit les patients très tôt. Mais le cancer atteint plus les personnes âgées. C'est pour cela que ces dernières doivent vraiment faire des bilans systématiques presque tous les ans", a-t-il suggéré.