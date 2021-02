Sénégal: Diary Sow sort de son mutisme - «J'ai pour tout le peuple sénégalais une profonde reconnaissance... »

Après sa volontaire disparition en janvier dernier en France, Diary Sow, ancienne meilleure élève du Sénégal, a enfin refait surface. L'étudiante en classe préparatoire du lycée Louis le Grand, a magnifié le geste des Sénégalais pendant sa fugue. Même si son acte n'a pas été apprécié par bon nombre de citoyens sénégalais. A travers une storie, la native de Mbour s'est exprimée en guise de remerciements. Nous publions in extenso son message.

«J'ai pour tout le peuple sénégalais une profonde reconnaissance. J'aurais de loin préféré taire les explications qu'on me réclame à cor et à cri. Comment expliquer l'inexplicable ? Au fond, est ce tellement inconcevable que j'ai pu ressentir un besoin irrépressible de couper les ponts pour moment ? Mais un ami m'a dit : tu connais l'effet Streisand ? Et j'ai réalisé, en une fraction de seconde, que mon silence desservait plus qu'il ne me protégeait. Je cherche à comprendre. Je ne suis pas denivresse, j'étais loin de m'imaginer que les choses allaient se passer ainsi. J'aurais tout donné pour effacer la peine que j'ai pu causer à la plupart d'entre vous, qui se sont réellement pour moi, notamment ma famille, mes proches et amis mais aussi mes camarades étudiants, etc.

Quand, après mon retour, j'ai appris tout ce qu'ils avaient fait pour moi, tout ce que le peuple sénégalais d'ici et ailleurs étaient prêts à faire pour moi, j'ai été si émue ! Malheureusement, il m'est impossible de faire marche arrière et je dois vivre, avancer, avec l'espoir qu'ils n'aient pas tout cela en vain. Sans le savoir, vous m'avez peut être sauvé la vie, tout autant que vous êtes, car n'eût été votre engagement, je serais peut-être encore dans la nature, obnubilée par une quête sans doute vouée à l'échec. Je tenais donc à écrire ces lignes, pour vous remercier pour vos prières, votre inquiétude et votre confiance».