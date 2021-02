Cameroun: Ajax Amsterdam - 12 mois de suspension d'André Onana pour dopage

Une mauvaise nouvelle pour André Onana. Le portier international camerounais est suspendu pour les 12 prochains mois par l'UEFA en raison d'une violation de la réglementation antidopage.

Suite à un contrôle fin octobre dernier, la substance interdite furosémide a été retrouvée dans l'urine du gardien de but. Selon Ajax, Onana a accidentellement reçu le médicament par le biais d'un comprimé (prescrit à sa femme) qu'il a pris parce qu'il ne se sentait pas bien ce jour-là.

Après résultat, l'UEFA a décidé de sanctionner le Lion indomptable de toutes les activités de football, nationales et internationales. Et ce pour une durée d'une année. Un véritable coup dur pour le joueur formé au FC Barcelone. Quant à l'Ajax, il ne compte pas s'arrêter là et a fait appel au Tribunal Arbitral du Sport contre la suspension prononcée par l'instance faitière européenne.