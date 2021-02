Congo-Brazzaville: Start-up - Sim Aerospace dévoile le 1er simulateur de voiture de course made in Congo

Conçu à partir de matériel recyclé, l'appareil de cinq mètre de long dénommé « Formule 242 », est une initiative de la Startup congolaise Sim Aerospace. Le dispositif permettra aux amoureux et amateurs de course de vivre des sensations fortes identiques à celles de vrai pilotes automobiles.

Construit par des jeunes apprenants de ladite start-up, le simulateur de voiture de course a été fabriqué à l'aide de différents matériaux recyclés notamment le bois, des ventilateurs, des pneus usés, etc. Pour Ilithe Ongania, pilote et cofondateur de Sim Aerospace, ce fut un lourd challenge car la particularité de ce projet est qu'il est pédagogique et a été fait en 45 jours depuis le dessin jusqu'à sa réalisation.

« Réalisé en un temps record, ce challenge n'a pas été facile mais, au final pour un résultat plutôt satisfaisant. C'est le premier projet qu'on arrive à fabriquer en 45 jours. Le challenge est réussi et on est très content et satisfait que tout se soit bien passé », a-t-il fait savoir.

Reproduction parfaite d'une voiture de course type formule 1, l'appareil calque à l'échelle 1 la voiture de course à la seule différence que celle- là n'a pas de moteur pour la faire rouler. Troisième exploit de la start-up après ses deux simulateurs de vol made in Congo il y a quelques années. Le coût de cette réalisation s'élève à 4 millions de francs CFA.

« Bien que difficile, en termes de design et de finition des travaux comparativement aux premiers simulateurs et nous avons beaucoup progressé. Aussi, l'appareil a été bien reçu par la population qui l'a bien apprécié. Des lors, nous espérons que la demande va augmenter car cela nous permettra de produire plus de voitures en vue de multiplier nos points d'expériences », a indiqué Ilithe Ongania.

En effet, l'objectif de ces réalisations repose sur deux volets à savoir le volet formation et divertissement. Pour ce qui est du divertissement, l'agence proposait uniquement des simulateurs de vols mais, elle vient d'ouvrir une nouvelle brèche en touchant un autre segment qui est le simulateur de voiture. A moyen terme, Sim Aerospace prévoit également de faire des simulateurs de voiture pédagogique pour la formation c'est-à-dire des auto écoles numériques.

Dans le but d'atteindre plus de cible et élargir le champ d'attraction des Congolais, Sim Aérospace lancera le 12 février à Canal Olympia des compétitions de voitures de course.

Depuis sa création, Sim Aerospace a suscité un virage d'ouverture de l'aéronautique au Congo, particulièrement à Brazzaville. Fondée par les pilotes congolais Dany Pepa et Ilithe Ongania, l'agence spécialisée dans la conception des simulateurs dispense en parallèle des enseignements préparatoires d'hôtesse de l'air et d'initiation au pilotage en vue de sensibiliser, affectionner, inciter et familiariser la jeunesse congolaise à ce secteur complexe.

Sim Aerospace est logée au sein du centre de formation et de perfectionnement de l'aviation civile congolaise, à l'aéroport international Maya-Maya à Brazzaville.