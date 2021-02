Gabon: "Il faut réquisitionner tous les vaccins contre la Covid-19"

opinion

La crise sanitaire continue de sévir le monde entier. La course au vaccin se poursuit, les scientifiques sont à la tâche. La demande est forte et les opportunités d'avoir ce vaccin sont limitées pour certains pays. "Il faut réquisitionner tous les vaccins contre la Covid 19" insiste Junior Elvis Nkoghe Ntoutoume, Diplômé en Sciences de Gestion et Droit des Affaires Internationales, Membre et Co-fondateur du Mouvement pour la Promotion des Idées et Thèses Libérales,Humaniste, Social-liberal et Citoyen.

Il y'a quelque chose d'indécent dans le comportement des entreprises et des gouvernements mondiaux s'agissant de la crise du coronavirus. Nous sommes depuis plus d'un an sous l'emprise d'une pandémie mondiale qui décime des vies entières, qui menace des économies, qui accentue les inégalités sociales, qui chamboule totalement les habitudes et les modes de vie des peuples, cette pandémie est tellement dangereuse aux yeux des gouvernants du monde que des restrictions importantes ont été faites concernant certaines libertés individuelles sans pour autant que ces derniers ne réussissent à éliminer le coronavirus, tournant ainsi nos espoirs vers la science, vers la découverte d'un vaccin qui immunisera les individus face à la menace que représente le coronavirus.

Or, ledit vaccin justement, a été découvert, ouvrant de ce fait une « course » à l'acquisition du précieux liquide de la part des Etats en totale mépris d'un certains nombre de principes censés gouvernés les relations, la coopération voir la solidarité entre les Etats membres de l'ONU. On nous parle de « pré-commande » de millions de doses de vaccins, « d'acquisition » de vaccins de la part des pays riches (« civilisés ») en totale rupture du principe de solidarité qui doit normalement prévaloir entre les Nations du monde face à une telle pandémie.

Pourquoi le Canada, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union Européenne et Israel se comportent t-ils de la sorte ? Pourquoi « reservent » t-ils d'avance la moitié des doses de vaccins déjà fabriqués au détriment des autres pays du globe qui recentent la necessité de s'en procurer eux-aussi ? Il y'a dans l'attitude de ces pays, une rupture flagrantte du pacte de solidarité internationale qui doit normalement prévaloir entre les pays membres de l'ONU dans ce genre de circonstance doublé d'un mépris et d'une certaine condescandence de la part de ces Nations.

Je ne dis pas que le monde est un petit paradis où chacun apportera à l'autre un peu de réconfort mais lorsqu'on se déclare « en guerre » contre un ennemi commun contre lequel on se bat comme en 39-45, l'idéal serait de mutualiser nos efforts au travers les institutions établies après la seconde guerre, pour l'éradiquer et pas de se livrer au triste spectacle auquel on assiste depuis la découverte des vaccins.

La solution à ce début de confusion serait que l'ONU réquisitionne les vaccins produits par les entreprises pour en faire des biens publics à la disposition des gouvernements mondiaux, au bénéfice exclusif des populations, à titre gratuit, selon la stratégie vaccinale pré-définie par l'OMS, et après avoir expérimenté au préalable l'éfficacité desdits vaccins face au virus : Que le conseil de sécurité se réunisse en session extraordinaire si il le faut pour décider de ladite récquisition, d'une cotisation symbolique versée par chaque Etat selon leurs moyens et reverser sous forme symbolique aux entreprises pour développer les recherches et supporter les coûts des recherches !!!

L'ONU ne doit pas échouer sur ce sujet, il y va de sa crédibilité voir de sa survie !!!

