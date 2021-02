Ile Maurice: New Cancer Center - Rencontre avec des patients en quête de guérison

Le nouveau centre dédié au cancer, connu auparavant comme clinique MedPoint, a été inauguré hier, jeudi 4 février. Les nouveaux occupants sont certes satisfaits, mais ils attendent des améliorations pour que leur quotidien, face à cette maladie, soit meilleur.

Le bruit des marteaux résonne. La poussière monte avec le va-et-vient incessant des voitures. Certaines personnes essayent de se frayer un chemin entre le bâtiment en construction et les voitures. Cette ruelle, menant au nouveau centre dédié au traitement des cancéreux, a certes connu des jours meilleurs. Le parking déborde de voitures.

Mais le jeudi 4 février est un jour spécial, car il marque l'inauguration du centre. Depuis octobre dernier, plusieurs patients s'y rendaient déjà pour y suivre des traitements. Mais ce n'est que depuis mercredi que le centre a accueilli ses premiers résidents.

Ces derniers, jeunes comme moins jeunes, esquivent un sourire pour les caméras lors de la visite du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal. Ce dernier leur insuffle du courage face à l'épreuve qu'ils traversent. Cela leur met un peu de baume au cœur. Surtout que plusieurs n'ont découvert que récemment qu'ils sont porteurs de la maladie.

L'un d'eux, Nooroodeen, âgé de 19 ans, essaye de rester positif. Allongé sur son lit au deuxième étage, il envoie des messages à ses proches tout en bavardant avec son colocataire de chambre. «C'est en septembre dernier que l'on m'a diagnostiqué un cancer des testicules. Cela a été un choc.»

Davantage d'intimité

Le jeune homme ajoute qu'il a des sueurs froides rien qu'en entendant le mot cancer. «J'ai le ventre qui tourne et je ne me sens pas bien. Mais heureusement, détecté à temps, on a pu me soigner. Il ne reste que des glandes à enlever et ce n'est qu'après la chimio que cela pourra se faire.» Il est satisfait de son nouvel environnement. «Maintenant, je n'ai pas à parcourir de longues distances pour aller aux toilettes ou à la salle de bains.»

En effet, chaque chambre, qui peut accueillir d'un à trois patients, est munie d'une salle de bains et de toilettes. «Nous avons plus d'intimité. Cet environnement nous met à l'aise et nous aide mentalement à faire face à la maladie.»

À l'étage inférieur, c'est le quartier des femmes. Un parfum de fleurs embaume les couloirs. Dans une chambre, Christelle, 32 ans, et Sheila, 44 ans, ont toutes deux récemment découvert qu'elles sont atteintes du cancer. Et cette réalité a été des plus douloureuses. Aujourd'hui, elles doivent s'adapter à un nouveau changement, s'installer dans le New Cancer Center.

«Je préfère l'hôpital Victoria», lance d'emblée Sheila. La raison ? «On était toutes ensemble. Les infirmières pouvaient venir plus vite nous voir si jamais on se sentait mal. Par contre, maintenant, il y a plusieurs chambres et on a peur que cela prenne trop de temps pour que l'on vienne nous voir si jamais on se sent mal.»

De son côté, Christelle dit qu'elle aura besoin de temps pour s'adapter. D'autant plus qu'elle habite loin de Phoenix. «Je suis une enfant de Mahébourg et toute ma famille doit sortir de là-bas pour venir me voir. Il n'y a pas d'arrêt d'autobus à proximité. Quand nous aurons à venir pour nos traitements, comment nous allons faire ?»

Les deux se posent beaucoup de questions, et pour le moment, les réponses se font rares. «C'est le mois dernier que l'on m'a diagnostiqué ce cancer. On sait que la route sera très longue. Et c'est très dur. Avant d'accepter que nous souffrions de cette maladie, cela n'a pas été facile.» Mais elles soutiennent que ce nouvel encadrement pourrait aussi les aider dans leur quête de guérison, une fois les problèmes de transport réglés.

À ce jour, 12 femmes et 14 hommes occupent les locaux en attendant la venue d'autres patients.