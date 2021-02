Congo-Brazzaville: Conte - « Nzete ya masolo », un spectacle de Thales Zokene à découvrir le 10 mars

Pour son prochain spectacle de conte intitulé « Nzete ya masolo », Thales Zokene aborde les questions écologiques et celles liées à la femme. L'événement se déroulera le 10 mars aux ateliers Sahm.

Tiré du lingala, « Nzete ya masolo » qui peut se comprendre comme l'arbre à palabres est un spectacle de conte pour tous les âges, avec de la musique live et un chœur. D'après son créateur, Thales Zokene, ce projet sera un moment de partage avec les enfants sur la problématique du développement durable, les droits humains en général et de la femme en particulier ; un moment d'interrogation sur les faits et gestes des humains pour des lendemains sûrs.

« Ce travail est innovant, par rapport à la ligne directrice que j'aborde d'habitude en conte, notamment les questions environnementales dans un monde où la femme est meurtrie. Pourtant, en toute femme il y a une masculinité, inversement chez l'homme. Aussi, je parlerai des antivaleurs devenues une norme dans le monde d'aujourd'hui et c'est en partie pour cela que le monde coure droit vers sa perte », a détaillé l'artiste congolais.

Par ailleurs, l'idée de ce spectacle est de permettre à la société de voir le conte autrement par le brassage culturel alliant tradition et modernisme. Selon Thales, le conte est l'histoire d'hier que l'on raconte aujourd'hui pour demain. Et qui dit aujourd'hui, voit implicitement ce que la génération actuelle possède comme éléments de cette ère pour pérenniser le conte et lui garder son charme d'antan.

Pour ce faire, le conteur sera accompagné d'un droumeur, un bassiste, un percussionniste, un guitariste, un joueur de balafon et un chœur. La mode vestimentaire du spectacle se place dans les années 1990. Tous, les hommes seront habillés en tenue de femme (foulard, grand boubou, pagne) et toutes les femmes seront en mode homme de la même époque. L'ensemble du spectacle sera arrosé par le vin de palme servi dans des verres en canne de bambou et la cola, tant pour le public que pour les artistes. Une exposition photo faisant partie du décor et traitant le même sujet, à savoir l'environnement face à la femme, sera présenté au public.

Notons que Thales Zokene est comédien de formation depuis 2005. Dans son enfance, il a eu la chance d'être bercé par les contes de sa grand-mère, qui fut griotte, et de ceux diffusés sur Africa N°1 et Radio Congo. Pour perpétuer cette culture orale qui tend à disparaitre avec la modernisation, il a décidé d'apprendre les bases de cet art sous la direction d'Abdon Fortuné Koumba dit Kaf et Ulrich N'toyo en 2018, grâce à un prix obtenu lors de la Rencontre internationale d'art contemporain. Outre la comédie et le conte, il se démarque également en slam, critique d'art et performance.

Thales Zokene travaille actuellement comme conteur à l'Institut français du Congo de Brazzaville, auprès de Julles Ferry Moussoki, médaillé d'or de conte aux 11e jeux de la francophonie à Abidjan en 2017. Ils co-animent tous les samedis « L'heure du conte ». Il a déjà joué au festival 1 2 3 Conte à Rouen, en France ; à la Rencontre itinérante des arts de la parole et du langage à Dolisie. Ce spectacle est son troisième après « Ma bouche » et « Vos oreilles et N'dozi ».