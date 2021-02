Cameroun: Concours Wikimedia Common - L'Extrême-Nord abrite la 6e édition

Cette compétition consacrée aux photographes africains sera lancée le 15 février prochain.

Les chasseurs d'images d'Afrique entrent en compétition à Maroua du 15 février au 15 avril prochain. C'est dans le cadre du concours annuel Wiki Loves Africa (WLA). Pour cette sixième édition, c'est le Cameroun qui est choisi pour abriter le concours. Pour cette raison, les potentiels candidats de la région ont été édifiés le 30 janvier dernier au cours d'une conférence de presse par René Fabrice Bile, responsable du projet Wiki Loves Africa. En effet, d'après ce dernier, cette compétition consiste à confronter les photographes et autres amateurs de photos, de vidéos et audios originaires d'Afrique.

Pour mieux préparer les postulants de la région de l'Extrême-Nord, « une série de formations sera organisée pour mettre à niveau les différents concurrents. Ces formations vont porter entre autres sur la qualité des photos attendues, sur le processus d'inscription sur Wikipedia qui est l'hôte du concours », a précisé René Fabrice Bile. L'objectif poursuit-il, « est de maximiser la participation des photographes locaux qui vont s'intéresser particulièrement aux réalités locales. »

Les productions des médias retenues et primées seront utilisées pour illustrer les articles de Wikipédia et d'autres sites Web des projets de la Wikimedia Foundation. Pour cette sixième édition, la thématique concerne les sujets liés au bien-être et à la santé. Les participants au concours sont invités à produire des photos et des vidéos épousant ce concept. L'Extrême-Nord est donc le décor de ce concours dédié au génie photographique. Un choix qui, de l'avis des organisateurs, tient du fait que la région a participé avec le plus gros contingent de prétendants.

Mieux encore le gagnant de la dernière édition, Harouna, est originaire de l'Extrême-Nord. Pour ce dernier, le concours est ouvert et tout le monde peut gagner. « L'an dernier, je l'ai fait et j'ai été retenu et primé à l'arrivée. La photo qui m'a permis de remporter le prix décriait l'utilisation des bœufs à des fins de moyens de transport. Ce qui renvoie à la thématique sur l'Afrique en mouvement », commente-t-il. Le concours se déroulera en deux phases : au niveau national et au niveau international.