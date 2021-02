Afrique: Changement climatique - Classement 2021 des pays les plus menacés

Si le changement climatique est un phénomène mondial, certains pays sont plus menacés que d'autres par ses effets.

Au cours des deux dernières décennies, Porto Rico, Haïti et le Myanmar ont été les territoires les plus touchés par des événements météorologiques extrêmes, d'après le rapport de l'ONG GermanWatch, citant les tempêtes, inondations et canicules parmi les phénomènes les plus liés au dérèglement climatique. Intitulé « Global Climate Risk Index 2021 », le rapport de l'ONG indique que les pays les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables face à ces évènements. Ainsi, au cours des vingt dernières années, 11 000 phénomènes météorologiques extrêmes ont provoqué la mport de 480 000 personnes.

Parmi les pays paient le plus lourd tribut humain, le rapport cite Porto Rico, le Mianmar et Haïti, juste devant les Philippines. L'Archipel d'Asie du Sud-Est est en revanche le pays qui comptabilise le plus d'évènements de ce type, plus de 317 entre 2000 et 2019.

Les pays pauvres ont des capacités de lutte plus faibles

En cause, le manque d'infrastructures et de moyens, des difficultés logistiques, les pays pauvres éprouvent plus de difficultés que les autres à affronter l'impact d'un ouragan ou d'une canicule. D'après Vera Kuenzel, une des auteurs du rapport, " les pays pauvres sont plus touchés parce qu'ils sont plus vulnérables aux effets dévastateurs des aléas et ont des capacités plus faibles pour les surmonter". Elle explique que si les pays riches s'étaient engagés lors de la COP 15 de Copenhague en 2009 à investir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux effets du réchauffement climatique, les efforts consentis ne suffisent pas.

Mais ce rapport ne prend pas en compte les impacts « indirects » de ces catastrophes, qu'elle estime pourtant « souvent bien plus conséquents. Dans les pays à faible revenu, les décès, la misère et les menaces existentielles dues à des conditions climatiques extrêmes sont beaucoup plus probables », relève l'ONG.

Les ouragans et cyclones en tête des événements les plus meurtriers

Parmi les évènements les plus dévastateurs, l'ONG souligne que les ouragans occupent la première place. A Porto Rico avec l'Ouragan Maria en 2017, en Haïti avec les ouragans Jeanne (2004), Sandy (2012) et Matthew (2016). Et Au Myanmar avec le cyclone Nargis, qui a fait environ 140.000 morts en 2008, provoquant également des pertes et dommages matériels à plus de 2 millions de personnes. Le Mozambique, avec le cyclone Idai en 2019, et les Bahamas ont également subi les conséquences de tempêtes dévastatrices.

"L'indice de risque climatique peut servir de signal d'alarme pour une vulnérabilité déjà existante qui pourrait encore augmenter dans les régions où les événements extrêmes deviendront plus fréquents ou plus graves en raison du changement climatique", prévient l'ONG.