Congo-Brazzaville: Musique - « Eteya yo », le conseil de Kévin Mbouandé

La sortie physique de l'opus « Eteya yo » et la présentation de l'EP " Toko mela Primus" de l'artiste musicien Kevin Mbouandé et son Patrouille des stars ont eu lieu, le 3 février à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse co-animée par l'artiste et le représentant des Brasseries du Congo (Brasco).

De prime abord, Kévin Mbouandé le Metatron a informé la presse sur les motivations de la réalisation de cet opus. Alors qu'il se trouvait au studio pour la préparation de l'album de son orchestre Patrouille des stars intitulé « 48 rois du pouvoir », les Brasco avec lesquelles il venait de signer un contrat de partenariat lui demande de produire un EP sur la marque « Primus » dont il devient l'ambassadeur.

Au regard de cette demande et pour faire plaisir à son partenaire dont il est fier, Kévin Mbouandé le Metatron lui ajoute quatre chansons sur sa demande. D'où, outre "Toko mela Primus", il y a dorénavant "Moselebende" ; "Eteya yo" ; "Kiol de toi" ; "Naleli" (une chanson en hommage à l'artiste musicien Pecho Wane Zizou Zidane, ancien sociétaire de Patrouille des stars qui venait de tirer sa révérence pendant que Kévin et son groupe étaient au studio) ; et "Toko mela Primus" version instrumentale. Cet opus enregistré au studio DM Record à Brazzaville a été mixé à publicom à Paris.

Répondant à la question sur le titre de cet opus « Eteya yo », Kévin Mbouandé le Metatron dit qu'il s'agit d'un conseil prodigué à tous. « Eteya yo » c'est universel. Sur terre chaque être humain rencontre beaucoup de choses, beaucoup de situations. Ce sont ces situations qui doivent lui porter conseil. Pour Kévin Mbouandé, ce n'est pas parce qu'il y a eu un groupe qui s'est disloqué qu'il a chanté « Eteya yo » ; car, ce qui est arrivé à cet orchestre peut aussi arriver à son groupe Patrouille des stars.

S'agissant de la chanson "Moselebende" prisée par les mélomanes, il dit qu'il l'a dédiée au couple Jonas et Ornella Ominga. C'est une chanson sentimentale dans laquelle il conseille aux femmes de ménager leurs foyers, leurs maris, à travers des beaux gestes. C'est ça qu'il appelle « Moselebende » ou fétiche d'amour.

Amoureux de la musique congolaise, dit-il, Kévin Mbouandé le Metatron se veut être le roi des anges qu'on ne vainc pas facilement. Tant que vous le combattez en bas, il sort en haut, indique-t-il. Tout ce qu'on lui fait, il voit et écoute.

Booster la musique congolaise

Présent à la conférence de presse, le chef de vente et distribution régionale des Brasco, Brice Makosso, déclare que le fait pour cette brasserie de soutenir un musicien congolais, en l'occurrence Kévin Mbouandé et son Patrouille des stars, c'est déjà une volonté manifeste de booster la musique congolaise. Quant aux clausses, il n'a pas voulu les dévoiler, car ce serait « le m'as-tu vu », dit-t-il. « Ce qui est vrai c'est que les Brasseries du Congo à travers sa marque Primus ont mis énormément des moyens pour soutenir l'artiste afin que cet EP soit un succès tant pour lui que pour son orchestre Patrouille des stars. Nous avons commencé à l'accompagner depuis son entrée au studio jusqu'à la sortie de l'EP. Quant à la promotion de cet opus tant sur le plan national qu'au-delà des frontières, elle sera à la hauteur », a déclaré Brice Makosso.

Parlant du bilan à mi-parcours du partenariat Brasco/ Patrouille des stars signé il y a quelques mois pour une durée d'une année renouvelable, Brice Makosso, pense qu'il est positif et très encourageant de part et d'autre. « Depuis que les artistes musiciens font sortir des albums au Congo, aucun n'a jamais pressé cinq mille CD venus droits de la France. C'est la preuve que tout va bien », a déclaré Brice Makosso.

Le patron de l'orchestre Patrouille des stars a profité de l'occasion pour lancer un message aux autorités sur la fermeture des lieux de spectacles. Autant qu'il reconnait que les autorités ont pris cette mesure pour épargner la population de la Covid-19, autant il les invite à revoir cette mesure sinon à réfléchir sur la situation des artistes musiciens.

L'EP « Eteya yo » est accompagné de trois clips vidéos ; le générique "Toko mela Primus" ; "Moselebende" ; et "Naleli".