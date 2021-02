Congo-Brazzaville: RendezView - Un outil pour travailler de manière efficace en équipe et à distance

Un espace de travail illimité pour finir les projets rapidement et obtenir des résultats !

Avant pour travailler sur un projet, il était commun de se retrouver dans une salle de réunion, discuter, échanger, faire des brainstormings, écrire sur des dizaines de post-its toutes les idées proposées. Désormais, les réunions se font via Zoom, Meet, Teams et sont parfois moins fluides que dans la vie réelle.

Stefan Opsal et son équipe ont lancé RendezView. Cette application dédiée aux équipes rend le travail en ligne plus simple et amusant, pour terminer les projets plus rapidement et obtenir des résultats. Pas question de bâcler les projets, loin de là. RendezView offre un grand nombre de fonctionnalités allant de l'appel vidéo, à l'édition de document, au partage de liens, au sein d'une seule et unique plateforme. Un outil pratique pour les startups, les étudiants, les investisseurs, les équipes.

Une toile sans fin pour le travail au quotidien

RendezView est décrit comme une toile sans fin. Cette application web rassemble des documents de la vie quotidienne dans un environnement collaboratif. Plusieurs espaces de travail peuvent être créés en fonction des projets. Parmi les usages de RendezView on retrouve : le lancement de produit, des tableaux de bord, la gestion des campagnes marketing...

Une plateforme unique pour collaborer sans perdre de temps

Au sein d'un espace de travail, il suffit d'ajouter un fichier, provenant de l'ordinateur, de Google Drive, une vidéo YouTube ou un fichier sauvegardé. Les fichiers peuvent ensuite être modifiés, déplacés sur l'espace de travail. Dans RendezView, un chat vidéo HD crypté est intégré à tous les espaces de travail. Pratique pour faire une réunion tout en ayant les documents nécessaires ouverts. Plus besoin de perdre du temps à retrouver les notes de la réunion précédente et autres documents utiles.

Le gros avantage d'un espace de travail au sein de RendezView est que ce dernier est illimité. Il est possible de zoomer ou dézoomer pour se concentrer sur un point particulier ou retrouver l'ensemble des étapes, documents ajoutés.

RendezView est 100% gratuit. Pour utiliser l'outil, il suffit de s'inscrire pour ensuite collaborer !