Ile Maurice: Développement humain - L'Île Maurice pays le « plus développé » du continent

Chaque année, le Programme des Nations unies pour le développement dresse un rapport sur le développement humain et l'anthropocène, dans lequel il aborde les enjeux et les problèmatiques du monde et propose des solutions pour le futur.

L'Île Maurice devient le premier pays africain du classement annuel du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), devant les Seychelles. Il s'agit d'établir le classement des pays « les plus développés au monde », selon l'Indice de développement humain (IDH). La Norvège est le premier pays « le plus développé au monde », avec un indice de 0,957. Alors que le Niger est le dernier pays du classement mondial et du classement africain avec un IDH de 0,394.

En zone Afrique, l'Île Maurice dépasse les Seychelles et prend la tête du classement. Ces deux pays africains de l'océan indien caracolent en tête du classement annuel africain du Pnud. L'IDH retenu par le Pnud prend en compte l'éducation, la santé et le niveau de vie des populations. Cette année, il a modifié, prenant en compte dans le progrès humain, des émissions du dioxyde de carbone et l'empreinte carbone.

L'Île Maurice a fait de la santé et de l'éducation ses « préoccupations réelles ». C'est ce dernier point qui lui donne avantage sur les Seychelles. En dépassant les Seychelles, et devenant du coup « le pays le plus développé d'Afrique », Maurice occupe la 66ème position mondiale, et la première en Afrique avec un IDH de 0,804.

Top 10 du classement 2020 des pays africains les plus développés

1- L'Île Maurice (0,804)

2-Seychelles (0,796)

3-Tunisie (0,749)

4-Algérie (0,748)

5- Botswana (0,735)

6- Libye (0,724)

7- Afrique du Sud (0,709)

8- Égypte (0,707)

9- Gabon (0,703)

10- Maroc (0,686)

Le Niger est le dernier pays au monde du classement du Pnud, avec un IDH de 0,394 en 2020. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a été occupé pendant plusieurs années par le groupe armé Boko Haram. Il pâtit de son instabilité et de son extrême pauvreté. La République centrafricaine et le Tchad occupent les deux places au-dessus avec des IDH respectifs de 0,397 et 0,398.