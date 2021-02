Congo-Brazzaville: Canal + - Un nouveau store implanté à Brazzaville

Dans sa vision de renforcer sa proximité avec la clientèle, la société Canal + a inauguré, le 4 février, un nouveau magasin à Moungali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville.

L'objectif de ce magasin, comme l'a souligné le directeur de Canal+ Congo, Benjamin Belle, est de permettre aux abonnés potentiels et à venir de satisfaire leur besoin sans aller loin. Aussi, il servira aux personnes de passage dans l'arrondissement 4 de profiter des services Canal + si urgence se présente.

Présent à cette cérémonie, Bernard Batantou, maire dudit arrondissement, s'est réjoui de l'implantation de ce magasin en plein cœur de Moungali qui vient en quelque sorte alléger les besoins de la clientèle comme l'abonnement, le réabonnement et autres problèmes techniques liés aux installations des kits Canal +. « Cette boutique que vous venez d'ériger rapprochera considérablement les abonnés de vos services et prestations », a-t-il déclaré.

Dans la vision de Canal+ de faire profiter au maximum la proximité aux abonnés de chaque arrondissement, le store de Moungali est le cinquième à être inauguré à Brazzaville et le huitième sur toute l'étendue du territoire national. Dans cet arrondissement, il s'ajoute aux deux magasins existant déjà mais moins modernes et sophistiqués.

« Ce nouveau store montre aisément que Canal + se veut être une entreprise innovante, en phase avec son ère et plus proche de son public. Nous souhaitons apporter cette proximité sur l'ensemble de notre réseau et c'est à la fois grâce aux abonnés qu'aux autorités congolaises que nous y arrivons. Infiniment merci », a évoqué Benjamin Belle.

Il a, par ailleurs, ajouté qu'au cours de ces derniers mois, Canal+ s'est employé à apporter à la population congolaise toujours plus de qualité et satisfaction en répondant à leur demande. Aussi, elle a étendu, enrichi et diversifié davantage sa programmation.

Notons qu'après la coupure du ruban symbolique, une visite guidée du magasin a été faite aux autorités présentes ainsi qu'au public.