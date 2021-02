Congo-Brazzaville: Livre blanc - Booster vos ventes e-commerce de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche à grands pas. Il est possible qu'on assiste à un mouvement d'achat en ligne de cadeaux dans le contexte particulier que nous vivons. Même si l'achat en ligne est encore dans ses prémices, les Congolais changent peu à peu leur habitude. Dans son nouveau livre blanc, Botfuel vous propose de découvrir, à travers des exemples concrets, comment surmonter les freins à l'achat de cadeau en ligne et booster vos ventes e-commerce de la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin a dépassé Pâques en devenant l'événement le plus important de la première partie de l'année. Les Congolais sont encore nombreux à célébrer le 14 février en offrant des cadeaux. Aucune étude ne peut réellement situer sur les budgets moyens pendant cette période. Ce qui est sûr, de plus en plus de Congolais célèbrent cette fête depuis déjà 20 ans environ.

Proposez des parcours personnalisés en fonction de votre industrie

À la Saint-Valentin, il y a des produits qui ont plus la cote que d'autres. Parfum, fleurs, chocolats... vivent leur moment de grâce. Peut-être pas pour toujours. Les Congolais changeront-ils d'avis ? Il est fort probable que les habitudes changent avec la crise sanitaire qui va empiéter sur les moments de liesse en amoureux.

De nouvelles idées, des cadeaux apparaissent ! Nous avons donc sélectionné les industries les plus phares pour lesquelles nous vous présentons des parcours cadeaux uniques, des leviers marketing spécialisés et un accompagnement client personnalisé : Vin, Bijoux, Lingerie, Parfumerie, Fleurs, Livre et papeterie, Chocolat, Literie, Photographie, Plantes et végétaux, High-tech, Cosmétique, Bougie.

Adaptez votre parcours d'achat et services clients à la Saint-Valentin

À la Saint-Valentin, la plupart n'achètent pas pour eux. Et si ce n'est pas la bonne taille ? Et s'il/elle n'aime pas ? Si cela rend moins bien en vrai ? Autant d'interrogations auxquelles il faut répondre afin de rassurer le client. Eh oui, la période de la Saint-Valentin ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Les freins à l'achat sont nombreux et certains spécifiques à cette période. Paiement, livraison, retour ou encore rétention client, nous vous présentons les parcours les plus communs de la Saint-Valentin.

Dans ce livre blanc qu'on peut adapter même dans le contexte local, Botfuel regroupe l'ensemble des parcours clients à mettre en place pour optimiser vos ventes pour la Saint-Valentin. Télécharger le livre blanc sur ce lien : https://botfuel.lpages.co/livre-blanc-boost-ventes-ecommerce-saintvalentin/