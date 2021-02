Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Zizina muana mama » de Soki Vangu

Auteur compositeur fécond, Soki Vangu appartient à un spécimen des chanteurs atypiques de la sphère musicale kinoise qui ont influencé bon nombre des chanteurs. Avec sa chanson « Zizina muana mama », l'artiste embarque de nouveau dans le train du succès.

Pressé et gravé à l'Industrie Africaine du Disque (I.A.D) de Brazzaville, ce titre parait en microsillon 33 tours, sous la référence PS 1004/SOKI, au cours de l'année 1984. L'album est produit par Soki Vangu lui-même.

C'est après une période d'absence que Soki Vangu va se décider de revenir sur la scène musicale kinoise. A cette période, le chanteur évolue sans son cadet Emile Soki Dianzénza avec qui ils ont connu la gloire. Il tente de restructurer Bella Bella qui n'existe que de nom au moment où l'échiquier musical de Kinshasa est dominé par plusieurs orchestres des jeunes notamment, Zaiko Langa Langa, Langa Langa Stars, Viva la musica, Empire Bakuba, etc. Un pari qu'il réussira dans la mesure où sa chanson « Zizina muana mama » va casser le box-office.

Cette chanson débute par un interlude aux accents jazzy, dominé par une section cuivre foudroyante. Puis démarre la cadence marquée par les guitares solo, rythmique et basse à la saveur du Soukous de la rive droite du fleuve Congo servi par Pierre Mountouari, Théo Blaise Nkounka, ou encore Zao. Soki Vangu s'écartera légèrement de la configuration de Bella Bella des années 70. Son animation : « mbala liboso nabeti phase eloko te, mbala mibale nabeti phase eloko te, mbala misato nabeti phase eloko ezali » a apporté l'effervescence dans cette chanson.

Le refrain de cette mélopée est chanté en lingala, français et anglais : « petite Zizina, nawei oh, nawei oh, koluka te babanda baya kotiya confusion, nzimela ngai ». « Oh petite Zizina je meurs, je meurs, ne cherche pas que les rivaux viennent semer la confusion entre nous, crois-moi ». L'artiste insiste : « oh petite Zizina, chérie na ngai ya moke (ma petite chérie), Sans toi Zizina ma vie est en danger, I love you, I love you ». En réalité, Zizina est la fille de Soki Vangu. Dans l'écriture de cette œuvre musicale, l'auteur mélange la réalité avec la fiction.

Né le 18 août 1947 à Léopoldville, Maxime Soki Vangu a commencé sa carrière musicale au sein de la chorale d'une église. C'est grâce à son petit frère, Emile Soki Dianzénza qu'on le découvrira. Dénicher par Bavon Marie Marie, il intégrera l'orchestre « Négro Succès » jusqu'à la mort de ce dernier. C'est au début des années 1970 que Bella bella prend forme comme orchestre d'enregistrement, sous les auspices de Charles Louketo et des éditions « La musette » dont l'histoire se confond avec celle des frères Soki (Vangu et Dianzénza). Entre 1970 et 1972, Bella Bella explose en puissance. A partir de 1972, ivre de succès, Emile abandonne son grand frère pour créer l'orchestre Bella Mombo. De 1973 à 1979, ils sont de nouveau ensemble et cartonne encore pour se séparer une fois de plus. Soki Vangu avait aidé Papa Wemba en lui dotant d'un matériel neuf, lors de la création de Viva la Musica. Il est décédé le 18 mai 1990.