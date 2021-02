Congo-Brazzaville: Musique - Skipp Narco, les mots pour soigner les maux

Second single pour le jeune artiste Skipp Narko avec le titre « Kossa Nga ».

Gag-Bonardin Ibala est né à 7 kilomètres de la frontière qui sépare la République du Congo du Gabon, à Mbinda dans le département du Niari. C'est à Dolisie qu'il grandit, qu'il étudie, passant des louanges des enfants de chœurs à l'église aux free-styles des rues de Dol City aux couleurs ocre-orangées. C'est avec son premier groupe, Kamikaze Crew, et alors qu'il est au lycée que le public le découvre, un public enthousiaste et sensible à son flow d'adolescent.

C'est à Brazzaville, après avoir obtenu son baccalauréat, qu'il adoptera le pseudonyme de Skipp Narco et qu'il se fera véritablement remarquer en sortant son 1er single « Give Up ». Actuellement en collaboration avec Bazooka Empire, le jeune artiste a sorti fin 2020 son second opus « Kossa Nga » dont le clip est signé par le réalisateur Cuesta. « Je chante le cœur d'un homme brisé, se sentant trahi par sa compagne et refusant de garder les yeux ouverts sur la réalité de son histoire d'amour. J'ai essayé d'être au plus près de ces émotions là lorsque l'on vit cette déception sentimentale », confie Skipp Narko avant d'enchaîner : « Ce n'est que le début de ce que j'ai à vous offrir, avec l'espoir que mes mots puissent soigner vos maux ».

Comme Skipp Narco, actuellement en préparation d'un EP, nombreux sont les jeunes artistes de la nouvelle vague à tenter d'émerger sur la scène nationale en ces temps de véritable crise sanitaire - et culturelle - et cela mérite bien de leur ouvrir une petite lucarne dans le monde des médias.