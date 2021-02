Afrique: CHAN 2020 - Déjà le coup de sifflet final !

Après trois semaines, le CHAN 2020 se clôture ce dimanche à Yaoundé avec la finale Maroc-Mali. La veille à Douala, le Cameroun jouera pour la troisième place face à la Guinée.

Que le temps est vite passé. Après trois semaines, il faut déjà dire au revoir à ce 6e Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN) Total 2020. L'apothéose de cet évènement est prévue ce dimanche soir, au stade Omnisports de Yaoundé, là où tout a commencé, le 16 janvier dernier. Le public aura donc droit à une belle affiche en perspective, entre le Maroc et le Mali, probablement sous le regard du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad, qui a annoncé son intention de clôturer ce tournoi après sa réhabilitation par le Tribunal arbitral du sport.

Si le tenant du titre aura logiquement l'occasion de défendre son trophée, on ne peut pas dire que les Maliens étaient vraiment attendus à ce stade de la compétition. Mais au vu de leur parcours dans ce CHAN, les hommes de Nouhoum Diané l'ont bien mérité. On devrait donc assister à un joli duel entre deux équipes aux styles de jeu différents, entre la maîtrise marocaine et la fougue malienne. Reconnaissons tout de même que les Lions de l'Atlas, après leur démonstration contre le Cameroun mercredi dernier en demi-finale, semblent bien partis pour un deuxième sacre consécutif. Sans compter sur la fatigue accumulée par les Aigles après deux phases de prolongations et de tirs au but, en quart puis en demi-finale. Mais toute la magie du football réside bien dans son caractère imprévisible, et on n'est donc pas à l'abri d'une surprise.

Samedi déjà, le Cameroun tentera de sortir dignement de ce tournoi en récupérant la troisième marche du podium de « son » CHAN. Mais en face, il y aura une équipe de Guinée tout aussi déterminée. Ces deux équipes n'étant pas forcément parmi les favoris des bookmakers pour le dernier carré, elles peuvent déjà se réjouir de faire partie du Final Four du CHAN 2020. Espérons toutefois que les Lions A' auront digéré leur lourde défaite (4-0) face au Maroc, et surtout que le groupe aura surmonté les dissensions visibles après cette élimination.

Il leur faudra clairement faire le point de cette aventure à domicile. Tout comme le Comité local d'organisation et la CAF doivent aussi tirer des leçons d'une compétition dans l'ensemble réussie, malgré quelques points noirs à améliorer dans la perspective de la Coupe d'Afrique des nations que le Cameroun accueille dans un an. En attendant, on peut bien encore profiter des dernières heures de cette belle fête qu'aura été ce CHAN 2020. On aura toujours le temps de faire le bilan après.