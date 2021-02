Cameroun: Ministère de l'Habitat - Logements et hygiène, priorités de 2021

La conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de ce département ministériel organisée le 29 janvier dernier à Yaoundé, a permis de fixer le cap de la nouvelle année.

Célestine Ketcha Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu) a présidé dernier à Yaoundé, les travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Ces assises organisées par visioconférence du fait de la pandémie de Covid-19, avaient pour thème : « Contribution du sous-secteur urbain à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement horizon 2030 (SND30) ».

Comme l'a expliqué le chef de département ministériel, il ne leur reste que 10 ans pour réhabiliter et planifier les villes camerounaises, de manière à ce qu'elles puissent offrir à tous, des opportunités d'emplois et l'accès aux services sociaux de base. C'est dans cette optique que la lutte contre l'urbanisation rapide, l'habitat précaire, le problème d'hygiène et salubrité restent dans le viseur du Minhdu cette année. Plusieurs axes ont ainsi été retenus afin que les objectifs visés soient atteints. Notamment la mise sur pied d'un réseau d'assainissement compatible aux impératifs d'émergence. Tout comme l'aménagement des zones industrielles, l'amélioration de l'accès au logement social et le renforcement de la planification urbaine.

Sur un autre plan, le ministre Célestine Ketcha Courtès a ajouté « qu'il nous incombe également d'encadrer techniquement les Collectivités territoriales décentralisées, à l'effet d'achever nos projets. Car transférer ne veut pas dire abandonner. » En ce qui concerne les campagnes d'hygiène et salubrité, elle a invité les délégués régionaux à les poursuivre. Les assises de vendredi étaient en effet l'occasion donnée aux uns et autres, de prendre la pleine mesure des enjeux politiques et sociaux renvoyant au développement urbain et au rôle économique des villes dans le contexte actuel.