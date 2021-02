Cameroun: Ensemble national - Formules pour redorer le blason

C'est l'objectif visé par les quatrièmes assises du Conseil de direction tenues en présence du Minac, hier à Yaoundé.

L'Ensemble national prêt à mettre en œuvre sur le terrain les missions qui lui sont dévolues. Telle est la quintessence de la quatrième session ordinaire du Conseil de direction de cette structure rattachée au ministère des Arts et de la Culture (Minac). Aux travaux présidés hier à Yaoundé par le ministre Bidoung Mkpatt, le directeur de l'Ensemble national, Leandre Ghislain Etamba Beleme, qu'assistait Ngede Joyce Senge Ekelle, ont répondu présent.

Pour l'essentiel, le Conseil de direction s'est penché sur le projet de performance annuel 2021. Celui-ci indique le déploiement de cette structure sur le terrain. « Il convient de dire que nous venons d'achever la maturation de notre structure. Nous venons de l'arrimer au fonctionnement moderne des établissements publics. Dans les jours qui suivent, nous allons descendre sur le terrain mobiliser les artistes qui viendront nourrir nos différentes sessions (Ballet, orchestre et théâtre) pour des spectacles », a confié le directeur de l'Ensemble national au terme des assises. L'Ensemble national ayant une mission fondamentale, il est question pour cette structure de démontrer la puissance politique, économique et sociale du Cameroun à travers des prestations artistiques. Mais également de mobiliser tous les acteurs pour une vision partagée du développement économique, social et culturel du pays.

D'après le ministre Bidoung Mkpatt, les attentes du projet de performance annuelle de cette structure viennent d'être accrues par la stratégie nationale de développement 2020-2030. En effet, ladite stratégie, nouveau cadre de référence pour l'action de développement du Cameroun au cours de la prochaine décennie, intègre les engagements nationaux et internationaux aux plans économique, social et culturel. « Le ministère des Arts et de la Culture entend de ce fait développer des industries culturelles créatives et mettre en place des plans de développement intégrés dans les filières du patrimoine, du livre et de la presse, du cinéma, des médias audiovisuels et interactifs, du design et des services créatifs, des arts du spectacle et des festivités, etc. », a indiqué le Minac.

Le secteur des arts et de la culture s'identifiant comme la pierre angulaire sur laquelle devrait dorénavant s'adosser le développement socio-économique et culturel du Cameroun. L'Ensemble national, bras séculier du Minac, a pour missions de réhabiliter, d'enrichir et de promouvoir le patrimoine artistique du Cameroun. En même temps qu'il a pour perspective de diffuser la culture nationale à travers les festivals, les spectacles, les expositions et toutes autres formes de manifestations.