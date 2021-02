Cote d'Ivoire: Covid-19 - 363 nouveaux cas enregistrés, le jeudi 4 février

363 nouveaux cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire à la date du jeudi 4 février 2021, rapporte le ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Sur 4380 échantillons prélevés soit 8,3 % de cas positifs, on totalise 197 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 29102 cas confirmés dont 27157 personnes guéris, 158 décès et 787 cas actifs.

Pour éviter la propagation de la maladie, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique insiste sur le fait que l'épidémie n'est pas terminé donc il recommande à la population le strict respect des mesures barrières notamment le port de masque en milieu publics et les transports commun.

Notons que le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous, de chacune et chacun.