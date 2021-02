Sahara Occidental: L'UA rejette deux projets marocains traversant les territoires sahraouis occupés

Addis-Abeba — Le Conseil exécutif de l'Union africaine a rejeté, lors de sa séance de jeudi, la tentative du Royaume du Maroc de faire passer deux projets d'infrastructure à travers les territoires sahraouis occupés vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, rapporte vendredi l'Agence sahraouie SPS.

Le rejet par le Conseil des deux projets, liés aux fibres optiques et au réseau électrique, que l'occupant marocain voulait faire passer des territoires sahraouis occupés vers l'Afrique de l'Ouest "a porté un coup dur au Maroc", a précisé la même source, soutenant que le Conseil a refusé les visées expansionnistes de Rabat, étant donné que l'UA n'accepte pas la violation des frontières des Etats membres conformément à l'article 4 de son Acte Constitutif.

Lors de son intervention devant le Comité technique spécial sur les transports, les infrastructures intercontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme (STC-TTIIET), le ministre sahraoui des Affaires étrangères, M. Mohamed Salem Ould Salek, a condamné "la tentative de l'occupant marocain à légaliser son occupation par des initiatives que Rabat souhaite mettre au cœur de l'agenda africain d'intégration économique".

Dans son allocution, lors de la 38e session du Conseil exécutif de l'UA, tenue en visioconférence, en préparation du sommet des chefs d'Etat et de gouvernements prévu samedi, M. Ould Salek a exhorté "l'UA et l'ONU à jouer un rôle efficace dans l'instauration de la paix entre son pays et le Maroc".

Lors de la réunion présidée par la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor, dont le pays assure la présidence tournante de l'UA, le diplomate a exprimé "la gratitude du peuple sahraoui et de son gouvernement pour le soutien permanent de l'UA en vue d'imposer une solution pacifique sur la base de la légitimité internationale et de respecter la souveraineté de l'Etat sahraoui sur l'ensemble de son territoire, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif et aux résolutions pertinentes de l'UA".

A la veille de la tenue du 34e Sommet des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'UA, la République sahraouie a sollicité, par son ambassadeur en Ethiopie et auprès de l'UA, Lamine Aba Ali, l'UA et la CADHP de s'employer à sauver rapidement le peuple sahraoui qui subit les affres de l'occupation.