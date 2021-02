Algérie: Salon de la photo - Premier prix pour Mahdaoui Othmane

Bechar — Le jeune Mahdaoui Othmane Ali de la wilaya d'Oran a remporté jeudi le prix de la meilleure photo du 1er Salon national de la photographie de Bechar.

Le jury de cette manifestation artistique et culturelle a décerné le deuxième et troisième prix respectivement a Manari Akram de Tiaret et Bachir Ben Souna de Tlemcen, au cours d'une cérémonie organisée à la maison de la culture "Kadi Mohamed", en présence participants, des responsables locaux du secteur de la culture et d'un nombreux public, essentiellement des jeunes fans de la photographie.

Les membres du jury du Salon qui s'est tenu du 02 au 04 du mois courant, a eu à évaluer 56 œuvres des 28 participants issus d'une vingtaine de wilayas du pays, a savoir deux œuvres par participants (noir et blanc et couleurs).

Le Salon a été marqué aussi par son volet formation a travers deux ateliers d'initiation et de pratique des bases de la photographie et le choix des appareils et des prises de vue adéquats, ainsi que de la photographie et la réalité, encadrés par des spécialistes de l'image, qui ont permis aux participants d'améliorer leurs connaissances en matière de nouvelles technologies de photographie et de photographie de presse.

"Patrimoine et beauté de mon pays", a été le principal thème de la première édition du salon qui avait pour principal objectif de faire de la photographie un outil de promotion du patrimoine culturel national matériel et immatériel et des richesses naturels et touristiques de l'Algérie, a conclu M.Jaja.