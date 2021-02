Angola: Vernissage d'une exposition sur le 4 février au Portugal

Lisbonne — L'ambassade d'Angola au Portugal a inauguré jeudi sur sa page en ligne, une exposition photographique virtuelle, faisant allusion aux célébrations du 4 février, date qui a marqué le début de la lutte armée pour la libération nationale.

Nommé «4 de Fevereiro, un jalon de notre histoire», l'échantillon dépeint des moments remarquables de la trajectoire qui a conduit l'Angola, de cette date de 1961 à la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

Cette exposition, qui vise à préserver et à honorer la mémoire des héros de la patrie angolaise, est accompagnée d'un message de l'Ambassadeur d'Angola dans ce pays, Carlos Alberto Fonseca, concernant l'événement.

Dans la lettre, le diplomate souligne «l'importance historique transcendante, jouée par les nationalistes, au début et dans le contexte de la lutte armée plus large des colonies portugaises en Afrique, dont les guerres ont contribué à catalyser, de la même manière, l'effondrement de le régime dictatorial et le système alors colonialiste ».

